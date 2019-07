Jochen Schweizer stellt zum Abschied neue Tiefstwerte auf

© ProSieben

Erlebnis-Guru Jochen Schweizer hat bei ProSieben einen Geschäftsführer für sein Firmen-Imperium gesucht. Diese Suche wollten allerdings nur sehr wenige Menschen sehen, zum Finale hagelte es jetzt neue Tiefstwerte.



31.07.2019 - 09:31 Uhr von Timo Niemeier 31.07.2019 - 09:31 Uhr

Die gute Nachricht vorweg: ProSieben hat es geschafft und alle Ausgaben von "Der Traumjob bei Jochen Schweizer" gezeigt. Aber auch zum Finale konnte sich das Format nicht mehr entscheidend steigern - im Gegenteil. Die beiden letzten Folgen kamen auf jeweils 610.000 und 430.000 Zuschauer, damit lag Jochen Schweizer auf dem enttäuschenden Niveau der Vorwoche. In der Zielgruppe wurden 4,5 und 4,6 Prozent gemessen - beides sind neue Tiefstwerte für Schweizers ProSieben-Show.

Marktanteils-Trend: Der Traumjob bei Jochen Schweizer



"Der Traumjob" tat sich wahrscheinlich auch wegen der starken Konkurrenz noch einmal etwas schwerer als zuletzt. Bei RTL kam das "Sommerhaus der Stars" auf mehr als 26 Prozent Marktanteil, das ZDF kam mit dem Audi-Cup auf fast zehn Prozent. Nur an der Konkurrenz hat es aber nicht gelegen, die Sendung war von Beginn an ein Flop. Im Schnitt erzielte Jochen Schweizer mit allen sechs Folgen nur 5,4 Prozent Marktanteil und lag damit weiter unter dem Senderschnitt.





Dass ProSieben am Dienstag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,1 Prozent landete, hat man in Unterföhring ausschließlich dem Tagesprogramm zu verdanken. Zwischen 13 und 20:15 Uhr wurden durchgängig zweistellige Marktanteile eingefahren, "The Big Bang Theory" erzielte in der Spitze 19,9 Prozent.

Schlechte Nachrichten aus dem Vorabend gibt es mal wieder für Sat.1: Am zweiten Tag sackte nämlich "Promis Privat" ab und kam nur noch auf 3,6 Prozent Marktanteil, auch "Genial daneben - Das Quiz" holte danach nur 4,8 Prozent. In der Primetime tat sich dann "MacGyver" schwer, die erste Folge des Abends kam nur auf 7,4 Prozent. Episode zwei steigerte sich immerhin auf 8,6 Prozent. 1,20 und 1,40 Millionen Zuschauer sahen zu - der erste Wert ist ein neuer Tiefstwert für die Serie. Letztlich kam Sat.1 so nicht über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,7 Prozent hinaus.

