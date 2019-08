Audi-Cup legt deutlich zu, aber "Bachelorette" siegt

© TVNow/Arya Shirazi

Mit mehr als fünf Millionen Zuschauern hat das Audi-Cup-Finale am Mittwoch den Tagessieg beim Gesamtpublikum eingefahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag dagegen "Die Bachelorette" vorn. Für die RTL-Show ging's im Vergleich zur Vorwoche nach oben.



01.08.2019 - 08:57 Uhr von Alexander Krei 01.08.2019 - 08:57 Uhr

Der zweite Tag des Audi-Cups hat noch einmal deutlich mehr Zuschauer vor den Fernseher gelockt. 5,01 Millionen Zuschauer sahen das Endspiel zwischen Tottenham und dem FC Bayern, das dem ZDF damit am Mittwochabend einen sehr guten Marktanteil von 19,3 Prozent bescherte. Im Vergleich zum Bayern-Spiel des Vortags gewann der Sender somit fast 800.000 Zuschauer hinzu. Die Live-Übertragung war zugleich die meistgesehene Sendung des Tages - allerdings nicht beim jungen Publikum, auch wenn das Interesse dort ebenfalls anzog.

Zwar verbuchte das ZDF mit 1,02 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,7 Prozent auch hier sehr gute Quoten, doch sowohl "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als auch "Die Bachelorette" lagen im Ranking am Ende vor dem Fußballspiel. Die Kuppelshow steigerte sich bei RTL in dieser Woche auf 15,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, was knapp ein Prozentpunkt mehr ist als sieben Tage zuvor. Insgesamt schalteten 1,98 Millionen Zuschauer ein. "Stern TV" überzeugte anschließend mit 1,65 Millionen Zuschauern sowie 15,8 Prozent Marktanteil ebenfalls.

Ernsthafte Konkurrenz hatte RTL am Dienstag abseits des Fußballs nicht zu fürchten. Weder die US-Komödie "Die Jones - Spione von nebenan", die in Sat.1 mit sieben Prozent Marktanteil blass blieb, noch die Serien bei Vox und ProSieben konnten allzu viel reißen. Bei RTL II schnitten zwei Folgen der "Teenie-Mütter" mit Werten von 3,8 und 4,2 Prozent enttäuschend ab und auch die bei kabel eins gezeigte "Truman Show" kam nicht über 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Erstaunlich: ZDFneo erreichte mit einer "Wilsberg"-Wiederholung am Mittwochabend mehr Zuschauer als jeder Privatsender in der Primetime. 2,03 Millionen Zuschauer trieben den Marktanteil auf tolle 7,6 Prozent, ehe "Ein starkes Team" danach noch 1,71 Millionen verzeichnete. Zwischen ZDF und ZDFneo platzierte sich die ARD-Tragikomödie "So wie du bist", die es trotz Wiederholung auf 3,50 Millionen Zuschauer brachte. Hier belief sich der Gesamt-Marktanteil auf gute 13,2 Prozent.

