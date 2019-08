"Gefragt - gejagt" jagt einen Rekord nach dem nächsten

© ARD/Uwe Ernst/Montage Frey

Für das ARD-Quiz "Gefragt - gejagt" läuft es nach wie vor bestens. Am Mittwoch pulverisierte die Sendung den erst am Tag zuvor aufgestellten Staffel-Bestwert, der Marktanteil lag erneut auf Rekord-Höhe. Bei Sat.1 läuft "Promis Privat" dagegen schlecht.



01.08.2019 - 09:16 Uhr

"Gefragt - gejagt" bricht in diesen Tagen einen Rekord nach dem nächsten. Nachdem erst am Dienstag ein Staffel-Bestwert aufgestellt wurde, gewann die ARD-Quizshow mit Alexander Bommes nur einen Tag später noch weitere Zuschauer hinzu. 2,70 Millionen Zuschauer schalteten um 18:00 Uhr ein - was nicht nur für einen erneuten Rekord-Marktanteil von 17,8 Prozent reichte, sondern auch für den sechsten Platz im Tagesranking. Noch dazu lief es auch bei den 14- bis 49-Jährigen gut, wo "Gefragt - gejagt" mit 8,8 Prozent Marktanteil überzeugte.

Geholfen hat vermutlich auch die Tatsache, dass die Show an den vergangenen beiden Tagen nicht gegen die beliebten "SOKOs" antreten musste, sondern gegen den Audi-Cup, der sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch um 18:00 Uhr ohne deutsche Beteiligung über die Bühne ging. Das Spiel um Platz 3 kam nun auf 2,24 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 12,8 Prozent - die Krimi-Wiederholungen sind für gewöhnlich um diese Zeit noch ein ganzes Stück erfolgreicher.

Ganz andere Sorgen hat dagegen Sat.1, wo sich das neue Format "Promis Privat" auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr bislang noch nicht in die gewünschte Richtung entwickelt. Mit 520.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 3,9 Prozent in der Zielgruppe lief es für die Dokusoap nur minimal besser als am Tag zuvor. "Genial daneben - Das Quiz" machte seine Sache anschließend etwas besser, bewegte sich mit 900.000 Zuschauern sowie 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen jedoch erneut im roten Bereich.

Als klarer Marktführer am Vorabend ging RTL hervor. Dort schnitt insbesondere "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit 21,2 Prozent Marktanteil stark ab. Zuvor überzeugte aber schon "Alles was zählt" mit 15,2 Prozent in der Zielgruppe. Erfolg auch für "RTL aktuell", das auf 2,57 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,8 Prozent kam, nachdem "Exclusiv" mit 17,1 Prozent einen der besten Werte des laufenden Jahres verbuchte.

