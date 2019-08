Tiefs für "9-1-1" und "Lucifer", "Magnum P.I." kaum erholt

© ABC/Mitch Haaseth

Zum Finale der dritten Staffel hat die ProSieben-Serie "Lucifer" so wenige Zuschauer erreicht wie noch nie. Zuvor enttäuschte schon "9-1-1 Notruf L.A." auf ganzer Linie. Mit großen Problemen kämpft zudem weiterhin der Serien-Abend von Vox.



01.08.2019 - 09:37 Uhr von Alexander Krei 01.08.2019 - 09:37 Uhr

Um 20:15 Uhr war die Welt für ProSieben noch in Ordnung: "Grey's Anatomy" überzeugte am Mittwoch zum Start in den Abend mit 1,19 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,9 Prozent in der Zielgruppe, doch danach begannen - wie so oft in den zurückliegenden Wochen - die Probleme. Der Ableger "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" schaffte diesmal nur einen Marktanteil von 7,5 Prozent in der Zielgruppe und damit einen Prozentpunkt weniger als zuletzt. Die Gesamt-Reichweite ging auf 910.000 Zuschauer zurück.

Gemessen an "9-1-1 Notruf L.A." und "Lucifer" war allerdings selbst "Seattle Firefighters" noch gut bedient. Mit gerade mal noch 520.000 Zuschauern und einem desolaten Marktanteil von 4,6 Prozent in der Zielgruppe stellte "9-1-1 Notruf L.A." um 22:15 Uhr jedenfalls neue Tiefstwerte auf. "Lucifer" unterbot diese Werte mit dem Finale der dritten Staffel direkt danach sogar noch und verabschiedete sich mit nur 370.000 Zuschauern - weniger waren es noch nie. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil der Serie auf gerade mal 4,3 Prozent.

Zuschauer-Trend: Lucifer



Weitaus schlechter als erhofft schlägt sich jedoch auch "Magnum P.I." bei Vox. Obwohl der Sender inzwischen kurzerhand um 20:15 Uhr neue Folgen der Serie ausstrahlt, nahmen davon in dieser Woche nur 780.000 Zuschauer Notiz. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei schwachen 4,7 Prozent. Das war zwar etwas mehr als vor sieben Tagen, liegt aber nach wie vor weit vom Senderschnitt entfernt. Eine Wiederholung kam direkt danach sogar nicht über 3,4 Prozent hinaus.

Und auch "The Good Doctor" kann am späten Abend mit aufgewärmten Folgen nichts reißen: 640.000 Zuschauer schalteten um 22:15 Uhr, in der Zielgruppe lag die Serie zu diesem Zeitpunkt mit einem Marktanteil von 3,3 Prozent deutlich hinter "Dr. House" bei Super RTL. Immerhin gingen die Quoten mit der zweiten Folge leicht nach oben, doch mehr als ein Marktanteil von 5,5 Prozent waren auch um kurz nach 23 Uhr für "The Good Doctor" nicht drin.

