"Jenny" erholt sich, aber RTL landet zeitweise hinter Nitro

Die gute Nachricht für RTL zuerst: Obwohl "Jenny - echt gerecht!" gegen das Finale von "The Masked Singer" antreten musste, zeigte sich die Serie spürbar erholt. Danach ging's jedoch bergab - und Nitro lag dank Fußball sogar zeitweise vor dem Hauptprogramm.



02.08.2019 - 09:18 Uhr von Alexander Krei

In Konkurrenz zu "The Masked Singer" hatte "Jenny - echt gerecht!" in den zurückliegenden Wochen kein leichtes Spiel. Vom Tiefpunkt der Vorwoche, als RTL seine Serie wegen eines kurzfristig eingeschobenen Hitze-Specials eine Stunde später ausstrahlte, zeigte sie sich diesmal allerdings zumindest wieder spürbar erholt. Mit 750.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren reichte es sogar erstmals seit dem Staffel-Auftakt im Juni wieder für einen zweistelligen Marktanteil von 10,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Insgesamt schalteten 1,44 Millionen Zuschauer und damit über 400.000 mehr als vor sieben Tagen. Spannend bleibt nun die Frage, ob es "Jenny - echt gerecht!" gelingen wird, ihre Quoten ohne derart harte Konkurrenz in den nächsten Wochen zu steigern. Die wahren Probleme begannen für RTL ohnehin erst um 21:15 Uhr, als der Sender in den Wiederholungsmodus überging: So enttäuschten zwei Folgen von "Magda macht das schon" mit Marktanteilen von nur 6,0 und 6,6 Prozent, "Sankt Maik" und eine weitere "Jenny"-Folge kamen später nicht über 7,0 und 6,9 Prozent hinaus.

Zuschauer-Trend: Jenny - echt gerecht!



Zwischenzeitlich lag RTL am Donnerstagabend sogar hinter dem vermeintlich kleinen Bruder Nitro, der die Europa-League-Quali zwischen Eintracht Frankfurt und Flora Tallinn zeigte. 1,14 Millionen Zuschauer verfolgten die erste Halbzeit, in der zweiten Hälfte waren 1,44 Millionen dabei. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil bei sehr guten 5,1 Prozent in der Zielgruppe. Auch die anschließenden Highlights erwiesen sich angesichts der starken Konkurrenz mit 810.000 Zuschauern und 3,0 Prozent Marktanteil noch als Erfolg.

Ebenso wie RTL kämpfte indes auch Sat.1 mit Problemen in Serie: So schaffte "Navy CIS" mit zwei alten Folgen zunächst nur Marktanteile von 4,3 und 4,4 Prozent in der Zielgruppe, "Bull" steigerte sich am späten Abend trotz frischer Episoden auf ebenfalls magere 5,9 Prozent. Auch RTL II war mit einer "Frauentausch"-Wiederholung nicht erfolgreich und blieb bei nur 510.000 Zuschauern und 4,5 Prozent Marktanteil hängen. Einzig Vox hielt sich noch wacker und kam mit seiner Komödie "Der Zoowärter" auf gute 7,5 Prozent.

Beim Gesamtpublikum ging derweil der ARD-Krimi "Über die Grenze" als stärkster "Masked Singer"-Verfolger hervor - mit über einer Million Zuschauern Rückstand. 3,29 Millionen Zuschauer entschieden sich für den Film, das ZDF landete mit "Doppelzimmer für drei" knapp dahinter und erreichte 3,15 Millionen. Beim jungen Publikum hatten allerdings beide Wiederholungen nichts zu melden, wie die Marktanteile in Höhe von nur 4,4 und 4,2 Prozent zeigen.

