Sat.1 Gold überzeugt am Freitag eher ältere Zuschauer

Sat.1 Gold hat am Freitagabend viele Zuschauer unterhalten, die waren aber alle ziemlich alt. In der jungen Zielgruppe konnten die Quoten teils kaum noch gemessen werden. Besser lief es bei diesen Zuschauern für Nitro und DMAX.



03.08.2019 - 09:52 Uhr von Timo Niemeier 03.08.2019 - 09:52 Uhr

Seit einigen Monaten zeigt Sat.1 Gold nun schon die britische Krimiserie "Vera - Ein ganz spezieller Fall". Und langsam aber sicher findet man damit ein immer größeres Publikum, an diesem Freitag schalteten 740.000 Menschen ab drei Jahren ein. Erst einmal lief es besser, den Höchstwert stellte "Vera" vor nicht einmal einem Monat auf. Mit 3,0 Prozent Marktanteil kann man bei Sat.1 Gold sehr zufrieden sein.

Überhaupt nicht angesprochen werden damit aber die jungen Zuschauer. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte Sat.1 Gold am Freitag mit der Serie lediglich 0,6 Prozent. Zwei Folgen von "Doc Martin" erreichten danach beim jungen Publikum sogar nur noch 0,2 und 0,1 Prozent Marktanteil, auch hier lief es insgesamt mit 1,3 und 1,4 Prozent deutlich besser, wenngleich der Abstand zu "Vera" groß ist. Der Tagesmarktanteil von Sat.1 Gold lag beim Gesamtpublikum am Freitag bei 2,4 Prozent, damit lag man auf einem Niveau mit ZDFneo. Beim jungen Publikum erzielte man 1,6 Prozent - hier half vor allem das starke Nachmittagsprogramm, das teils bis zu 5,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe holte.

Nitro konnte in der Primetime zwar nicht so viele Zuschauer wie Sat.1 Gold unterhalten, dafür hatte man mehr junges Publikum. Zwei Folgen von "Medical Detectives" erreichten jeweils 2,4 Prozent in der Zielgruppe, die Gesamt-Reichweiten lagen bei 310.000 und 360.000. Auch "The First 48" hielt sich im Anschluss bei mehr als 2,0 Prozent, so erreichte Nitro am Freitag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,2 Prozent. Erfolgreicher war unter den Spartensendern nur DMAX, das sogar 2,4 Prozent holte. "Dark Waters mit Jeremy Wade" erzielte dort zur besten Sendezeit 2,8 Prozent und das "Fluss-Monster" steigerte sich am späten Abend auf 3,9 Prozent, nachdem "Fish or Die" zuvor auf 1,9 Prozent gekommen war. Und auch spät war DMAX erfolgreich: "Moonshiners" unterhielt ab 23:15 Uhr insgesamt 230.000 Menschen, das entsprach 4,2 Prozent in der Zielgruppe.

