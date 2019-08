"Promi Shopping Queen" holt beste Quote seit zwei Jahren

© TVNOW / Dirk Borm

Die Promi-Ableger von "Shopping Queen" erwiesen sich zuletzt nicht gerade als große Quoten-Erfolge, doch am Sonntag lief's für das Format zur Abwechslung mal wieder rund. "Prominent!" verzeichnete anschließend sogar zwölf Prozent Marktanteil.



05.08.2019 - 09:02 Uhr von Alexander Krei 05.08.2019 - 09:02 Uhr

An einem aus Quotensicht weitgehend unspektakulären Fernsehabend hat sich "Promi Shopping Queen" überraschend gut geschlagen. Der Primetime-Ableger der täglichen Styling-Doku mit Guido Maria Kretschmer verzeichnete in der Zielgruppe den höchsten Marktanteil seit zwei Jahren: 640.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen 8,7 Prozent - das waren über drei Prozentpunkte mehr als noch vor einer Woche und reichte, um Sat.1 in die Schranken zu weisen.

Gleichzeitig zog die Gesamt-Reichweite auf 1,14 Millionen Zuschauer an. Und auch das Zusammenspiel mit "Prominent!" klappte bestens: Im Anschluss hielt das Magazin noch 1,04 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und steigerte den Marktanteil in der Zielgruppe auf starke 12,0 Prozent. Geholfen hat womöglich auch ein Stück weit das Interesse an der Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz.

Das "Exclusiv Spezial" bei RTL zur Hochzeit verzeichnete dagegen vergleichsweise unspektakuläre Quoten: Mehr als ein Marktanteil von 11,7 Prozent war am späten Nachmittag nicht drin - für den Sender ist das kein allzu berauschender Wert. Später taten sich auch "Die Versicherungsdetektive" schwer, die mit nur rund elf Prozent Marktanteil noch hinter der Sat.1-Vermisstensuche "Bitte melde dich" ins Ziel kamen.

Das Format mit Julia Leischik verzeichnete ab 18:53 Uhr gute 12,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und kam insgesamt mit 2,79 Millionen Zuschauern sogar auf 14,0 Prozent. Eine Wiederholung hatte es im Vorfeld allerdings zunächst nur auf einen einstelligen Wert beim jungen Publikum gebracht. ProSieben und Vox lagen derweil am Vorabend gleichauf: "Galileo" erzielte 9,5 Prozent Marktanteil, "Hot oder Schrott" kam auf 9,6 Prozent.

