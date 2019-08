Leichtes Spiel für alten Münster-"Tatort" am Sonntag

© WDR/Thomas Kost

Auch wenn fast 13 Millionen Zuschauer bei der Erstausstrahlung vor weniger als zwei Jahren dabei waren, so sorgte der Münster-"Tatort" am Sonntag auch in der Wiederholung für starke Quoten. Den Tagessieg gab's bei Jung und Alt gleichermaßen.



05.08.2019 - 09:16 Uhr von Alexander Krei 05.08.2019 - 09:16 Uhr

Bevor die ARD am kommenden Sonntag in die neue Krimi-Saison startet, wurde dem Publikum noch einmal ein aufgewärmter Münster-"Tatort" serviert - und der traf ganz offensichtlich den Geschmack. 6,59 Millionen Zuschauer machten die Wiederholung der Folge "Gott ist auch nur ein Mensch" zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages. Damit erreichte der Aufguss noch einmal rund halb so viele Zuschauer wie die Erstausstrahlung vor weniger als zwei Jahren. Weitere 680.000 Zuschauer schalteten später übrigens bei One ein.

Der Marktanteil im Ersten lag übrigens bei hervorragenden 23,7 Prozent und fiel auch beim jungen Publikum bestens aus: 1,39 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer reichten für 17,7 Prozent und damit ebenfalls für den Tagessieg. Besonders starke Konkurrenz hatte Das Erste nicht zu fürchten: So verzeichnete eine "Inga Lindström"-Wiederholung im ZDF als stärkster Verfolger nur 3,84 Millionen Zuchauer, in der Zielgruppe schafften RTL und ProSieben nur mit Mühe einen zweistellige Marktanteile.

Der Science-Fiction-Streifen "Die Besimmung - Allegiant" brachte es bei RTL auf nur 10,2 Prozent bei insgesamt 1,51 Millionen Zuschauern, während "Gone Girl - Das perfekte Opfer" bei ProSieben auf 1,33 Millionen Zuschauer sowie 10,7 Prozent kam. "The Gunman" musste sich später am Abend sogar mit nur 7,6 Prozent zufriedengeben. Sat.1 erzielte dagegen ab 23:00 Uhr gute 10,2 Prozent mit "2012", tat sich dafür zum Start in den Abend mit "Noah" schwer - nur 7,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten ein.

Solide Quoten gab's unterdessen für RTL II, wo die beiden Spielfilme "The Lucky One" und "Für immer Single?" auf Werte von 5,4 und 5,6 Prozent kamen. Und bei kabel eins steigerte sich die Neuauflage von "Mein Revier" auf 4,6 Prozent - das bedeutete zwar den besten Wert seit der Rückkehr, doch der ganz große Durchbruch lässt noch auf sich warten.

Teilen