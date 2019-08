"Blochin" endet im ZDF vor sehr kleinem Publikum

© ZDF/Stefan Erhard

Das Kapitel "Blochin" ist für das ZDF beendet, zum Finale brachte es Jürgen Vogel aber nur auf sehr enttäuschende Quoten. Am späten Abend sahen nicht einmal eineinhalb Millionen Menschen zu, der Marktanteil lag weit unter Senderschnitt.



06.08.2019 - 09:09 Uhr von Timo Niemeier 06.08.2019 - 09:09 Uhr

Als das ZDF vor nun schon fast vier Jahren die erste Staffel "Blochin" gezeigt hat, sahen im Schnitt mehr als drei Millionen Menschen zu. Das war aber trotzdem wohl weniger, als man sich erhofft hatte. Aus einer vollen zweiten Staffel wurde nichts, stattdessen sollte ein Film die Geschichte rund um den Berliner Polizisten Blochin (Jürgen Vogel) abschließen. "Blochin - Das letzte Kapitel" war nun aber ein Flop für das ZDF: Auf dem späten Sendeplatz um 22:15 Uhr schalteten nur 1,38 Millionen Menschen ein, der Marktanteil lag bei enttäuschenden 8,9 Prozent. Beim jungen Publikum wurden sogar nur 4,1 Prozent gemessen.

Am Vorlauf hat es jedenfalls nicht gelegen: Zur besten Sendezeit unterhielt das ZDF mit dem Krimi "Der Kommissar und das Kind" 3,39 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 12,6 Prozent. Das "heute journal" steigerte sich danach sogar auf 3,69 Millionen Zuschauer und 14,1 Prozent. Danach schalteten die meisten Zuschauer ab, sie wollten offenbar nicht sehen, wie "Blochin" zu Ende geht. Wahrscheinlich lag auch einfach zu viel Zeit zwischen der ersten Staffel und dem Abschlussfilm. Auch Das Erste hatte Probleme am späteren Montagabend: Die beiden Dokus "Das Atomwaffen-Kartell" und "Die jüngsten Opfer der Mauer" erreichten nur 6,2 und 5,1 Prozent Marktanteil. In der Primetime unterhielt der Sender mit dem Drama "Lion - Der lange Weg nach Hause" noch 3,11 Millionen Zuschauer, damit waren 11,6 Prozent drin. Die "Tagesthemen" hielten sich im Anschluss mit 10,4 Prozent knapp im zweistelligen Bereich. Das ZDF war mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 13,0 Prozent unangefochtener Tagesmarktführer, Das Erste kam nur auf 9,7 Prozent. Ebenfalls richtig gut war ZDFneo unterwegs, das auf 4,4 Prozent kam und damit unter anderem vor ProSieben (3,8 Prozent) lag. Der Sender punktete in der Primetime mit zwei Folgen "Inspector Barnaby", die es auf 1,94 und 1,56 Millionen Zuschauer brachten, damit holte man 7,2 und 7,7 Prozent Marktanteil.

