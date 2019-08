Völliger Fehlstart für neue Gätjen-Show "Sorry für alles"

© ZDF/Sascha Baumann

Steven Gätjen und die große ZDF-Bühne - die beiden finden einfach nicht zusammen. "Sorry für alles", der neueste Versuch, tat sich nun mit weniger als zwei Millionen Zuschauern schwer. Profiteur war ZDFneo, wo "Wilsberg" die Stammzuschauer bediente.



08.08.2019 - 08:43 Uhr von Alexander Krei 08.08.2019 - 08:43 Uhr

So erfolgreich das ZDF im fiktionalen Bereich ist, so sehr fehlt es dem Mainzer Sender seit Jahren an einem durchschlagenden Show-Erfolg - abseits von Quiz-Formaten und der Weihnachtssendung mit Helene Fischer ist das passende Rezept noch nicht gefunden worden. Und es sieht nicht danach aus, als könne die neue Versteckte-Kamera-Show "Sorry für alles" mit Steven Gätjen für den gewünschten Durchbruch sorgen. Die erste Ausgabe verzeichnete am Mittwochabend jedenfalls weniger als zwei Millionen Zuschauer.

Genau genommen zählte das ZDF um 20:15 Uhr im Schnitt nur 1,91 Millionen Zuschauer, die einem enttäuschenden Marktanteil von 7,0 Prozent beim Gesamtpublikum entsprachen. Selbst das "Auslandsjournal" erreichte später am Abend mehr Zuschauer als die Primetime-Show. Und auch ZDFneo war beliebter: Dort brachte es "Wilsberg" auf 2,15 Millionen Zuschauer - viele ZDF-Stammzuschauer wichen also zum Ableger aus. Noch dazu tat sich "Sorry für alles" auch beim jungen Publikum äußerst schwer: Mit gerade mal 360.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren belief sich der Marktanteil hier auf 4,4 Prozent.

Das "heute-journal" zeigte sich vom schwachen Vorlauf erstaunlich unbeeindruckt und steigerte die ZDF-Reichweite um 21:45 Uhr auf 3,15 Millionen Zuschauer. Ebenfalls erstaunlich: Für die meistgesehene Sendung um 20:15 Uhr reichte dem Ersten am Mittwoch schon eine Reichweite von 2,58 Millionen Zuschauern - so viele entschieden sich für die Wiederholung des Impro-Films "Wellness für Paare". Der Marktanteil lag übrigens bei nur 9,5 Prozent.

Die höchsten Reichweiten waren derweil schon am Vorabend drin: So erreichte die "Tagesschau" alleine im Ersten 4,28 Millionen Zuschauer, die "heute"-Nachrichten im ZDF brachten es auf 3,79 Millionen. Zudem erreichten ARD und ZDF schon um 18:00 Uhr mehr Zuschauer als jedes 20:15-Uhr-Format: So verzeichnete "Gefragt - Gejagt" im Schnitt 2,63 Millionen Zuschauer, die "SOKO Wismar" lockte sogar 3,11 Millionen vor den Fernseher.

