"Bachelorette" steigert sich bei RTL auf Staffel-Bestwerte

© TVNow/Arya Shirazi

Die RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" hat in dieser Woche neue Staffel-Rekorde eingefahren und war gar nicht mehr weit entfernt vom Allzeit-Bestwert. Bei ProSieben fiel "Grey's Anatomy" dagegen in die Einstelligkeit - doch Vox traf es ungleich härter.



08.08.2019 - 08:56 Uhr von Alexander Krei 08.08.2019 - 08:56 Uhr

Mit seinen Reality-Formaten trifft RTL in diesen Tagen offenbar einen Nerv beim Publikum, denn neben dem "Sommerhaus der Stars" sorgt derzeit auch "Die Bachelorette" für gute Quoten. Am Mittwoch verzeichnete die Kuppelshow sogar einen neuen Staffel-Bestwert: 1,38 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entsprachen einem starken Marktanteil von 17,4 Prozent in der Zielgruppe - das war über ein Prozentpunkt mehr als beim Staffel-Auftakt und sogar ein Plus von fast zweieinhalb Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche.

Allzu weit ist "Die Bachelorette" damit inzwischen auch vom Allzeit-Hoch aus dem Jahr 2017 entfernt. Gleichzeitig schaffte die jüngste Folge erstmals während der laufenden Staffel den Sprung über die Marke von zwei Millionen Zuschauern beim Gesamtpublikum: 2,35 Millionen sahen die Anbandelungen, sodass das RTL-Format hier auf gute 8,9 Prozent kam. Noch dazu klappte das Zusammenspiel mit "Stern TV" hervorragend: Das Magazin erreichte anschließend noch 1,70 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 15,5 Prozent in der Zielgruppe.

Zuschauer-Trend: Die Bachelorette



Leidtragender des Aufschwungs war ProSieben, wo "Grey's Anatomy" erstmals seit zehn Monaten mal wieder einen einstelligen Marktanteil hinnehmen musste. Mehr als 8,9 Prozent waren in dieser Woche bei den 14- bis 49-Jährigen nicht drin, insgesamt schalteten 1,19 Millionen Zuschauer ein. Noch härter traf es "Seattle Firefighters" mit nur 7,7 Prozent, "9-1-1 Notruf L.A." musste sich später mit 7,1 Prozent begnügen und "Two and a half Men" hielt sich zu später Stunde zeitweise sogar nur knapp oberhalb von sechs Prozent.

Verglichen mit Vox war ProSieben aber noch ganz gut bedient. Die Konkurrent aus Köln schaffte zum Start in den Abend mit "Magnum P.I." trotz neuer Folge nur einen Marktanteil von 4,6 Prozent und fiel anschließend mit einer Wiederholung auf 3,9 Prozent. "The Good Doctor" enttäuschte danach sogar mit gerade mal noch 3,3 Prozent, steigerte sich mit einer weiteren alten Folge nach 23 Uhr aber zumindest auf 6,9 Prozent. Zuvor war Super RTL mit seinen "Dr. House"-Wiederholungen teils deutlich erfolgreicher.

Teilen