Bundesliga-Start erreicht im ZDF mehr Zuschauer als 2018

© ZDF

Das Spiel zwischen den Bayern und Hertha BSC hat am Freitag im ZDF den völlig ungefährdeten Tagessieg eingefahren und deutlich mehr Zuschauer erreicht als der Bundesliga-Auftakt vor einem Jahr. Am späten Abend ging's jedoch schnell bergab.



17.08.2019 - 09:11 Uhr von Alexander Krei 17.08.2019 - 09:11 Uhr

Das ZDF hat am Freitagabend mit dem Auftakt der neuen Bundesliga-Saison die Quoten-Charts dominiert. 7,73 Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC - das waren über 700.000 mehr als vor einem Jahr beim Eröffnungsspiel dabei waren und trieb den Marktanteil auf starke 29,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Zum Vergleich: Der ARD-Film "Meine Mutter ist unmöglich" ging mit nur 3,73 Millionen Zuschauern als stärkster Fußball-Verfolger hervor.

Gleichzeitig fuhr die Bundesliga auch beim jungen Publikum den Tagessieg ein: 2,16 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer bescherten dem ZDF hier einen ähnlich stolzen Marktanteil von 27,8 Prozent. Dagegen kam selbst "Promi Big Brother" nicht an. Wie viele Zuschauer in Bars und Kneipen oder beim Streamingdienst zusahen, ist nicht überliefert - die tatsächliche Reichweite des Bundesliga-Spiels dürfte jedenfalls noch einmal ein ganzes Stück höher ausfallen.

Das "heuet-journal" kam in der Halbzeitpause übrigens noch auf 6,57 Millionen Zuschauer. Doch nach Anpfiff gingen die ZDF-Quoten spürbar zurück: So hielt "aspekte - on tour" nur noch 940.000 Zuschauer vor dem Fernseher. Erstaunlicherweise fiel der Marktanteil beim jungen Publikum mit 6,1 Prozent sogar höher aus als beim Gesamtpublikum, wo nur 5,4 Prozent drin waren. Gegen Mitternacht sackte "Starsky & Hutch" schließlich auf gerade mal noch 280.000 Zuschauer sowie 2,6 Prozent Marktanteil ab.

Die Tagesmarktanteile des ZDF können sich dennoch sehen lassen: Mit 16,3 Prozent sicherte sich der Mainzer Sender beim Gesamtpublikum die eindeutige Marktführerschaft und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief's mit 10,4 Prozent sehr gut. Hier musste man sich nur Sat.1 und RTL geschlagen geben.

Teilen