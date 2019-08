"Magnum", "Grey's" und "Firefighters" erholen sich spürbar

© TVNOW / © 2018 CBS Studios Inc. and Universal Television

Nachdem ProSieben und Vox zuletzt einige Problemen mit ihren Serien hatten, zeigten sich jetzt sowohl "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" als auch "Magnum P.I." deutlich erholt. Ab 22:15 Uhr litten beide Sender aber unter der harten Konkurrenz.



22.08.2019 - 09:17 Uhr von Alexander Krei 22.08.2019 - 09:17 Uhr

Recht kurzfristig hat Vox vor einem Monat neue Folgen von "Magnum P.I." ins Programm genommen, um die Quoten-Misere am Mittwochabend zumindest ein Stück weit in den Griff zu bekommen. Wirklich gut geklappt hat das Unterfangen bislang allerdings nicht, wie die Marktanteile von weniger als fünf Prozent offenbaren. Nun scheint es sich beim Publikum allerdings doch noch herumgesprochen zu haben, dass der Sender zumindest um 20:15 Uhr frischen Serien-Stoff zeigt.

In dieser Woche zogen die Quoten jedenfalls deutlich an und bewegten sich erstmals auf jenem Niveau, das man vom Frühjahr kannte: 1,18 Millionen Zuschauer schalteten insgesamt ein, um "Magnum P.I." zu sehen - das waren eine Viertelmillion mehr als vor einer Woche und sogar eine halbe Million mehr als bei der Rückkehr im Juli. Gleichzeitig zog auch der Marktanteil in der Zielgruppe deutlich an und lag bei 6,3 Prozent. Eine Wiederholung war zudem direkt danach mit 1,14 Millionen Zuschauern sowie 6,1 Prozent ähnlich gefragt.

Zuschauer-Trend: Magnum P.I.



Mit "The Good Doctor" konnte Vox am späten Abend allerdings nichts reißen - zwei alte Folgen der US-Serie enttäuschten mit Marktanteilen von jeweils 3,8 Prozent in der Zielgruppe auf ganzer Linie. Aber auch ProSieben hatte gegen "Promi Big Brother" und das starke "Stern TV"-Special mit Problemen zu kämpfen: So erzielte "9-1-1 Notruf L.A." um 22:15 Uhr lediglich 6,3 Prozent Marktanteil. Wiederholungen von "Two and a half Men" blieben ebenfalls zunächst im tief einstelligen Bereich hängen.

Dabei hatte der Abend für ProSieben zunächst so gut begonnen: "Grey's Anatomy" erreichte 1,19 Millionen Zuschauer sowie 10,5 Prozent Marktanteil - und damit erstmals seit drei Wochen wieder einen zweistelligen Wert. Auch "Seattle Firefighters" legte spürbar zu: Hierfür lief es anschließend mit einem Marktanteil von 9,1 Prozent so gut wie seit April nicht mehr.

