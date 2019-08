HD statt SD: Sky rüstet nun auch für Kabelkunden auf

© Sky

Wer sein TV-Signal via Kabel empfängt, dürfte sich bei Sky bislang häufig wie ein Kunde zweiter Klasse gefühlt haben - schließlich ist das Angebot im Vergleich zum Satellit trotz gleichen Preises spürbar schlechter. Nun rüstet man in Sachen HD nach.



22.08.2019 - 09:46 Uhr von Uwe Mantel 22.08.2019 - 09:46 Uhr

Sky hat eine Fortsetzung seiner "HD-Offensive" angekündigt, von der diesmal die Kabelkunden profitieren, die im Vergleich zu den Satelliten-Kunden bislang ein spürbar schlechteres Angebot von Sky bekommen. Zum 8. Oktober werden nun aber in den Netzen von Unitymedia und Vodafone bis zu zehn weitere Sender in HD statt SD zur Verfügung stehen. Dazu gehört zum Beispiel Sky Krimi, der zwar weitgehend nur Krimi-Inhalte der Öffentlich-Rechtlichen wie "Rosenheim-Cops", "SOKO", "Ein Fall für Zwei" und künftig auch "Hubert und Staller" wiederholt, damit aber erstaunlich gefragt ist. Bislang war der Sender gar nicht in HD verfügbar, auch für Satelliten-Kunden kommt er also neu hinzu.

Dazu kommen im Kabel noch die Sender Disney Junior HD, Beate Uhse.TV HD, 13th Street HD, Syfy HD und Universal TV HD. Sie alle sind für Abonnenten von Sky Entertainment und Sky Starter verfügbar. Verbesserung gibt's auch für Sport-Fans: Sowohl im Sport-Paket als auch im Bundesliga-Paket werden zwei weitere Kanäle in HD übertragen. Die Sender ersetzen jeweils die bisherigen SD-Varianten, die somit also nicht mehr zur Verfügung stehen. Wer einen Sky-Receiver hat, muss bei der Umstellung nicht eingreifen, für Kunden mit einem Fremdgerät oder CI+-Modul ist womöglich ein neuer Sendersuchlauf nötig.

Teilen