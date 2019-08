Eintracht Frankfurt facht die Nitro-Quoten kräftig an

© UEFA

Die Europa-League-Quali hat Nitro am Donnerstag starke Quoten beschert. Mit Marktanteilen um sieben Prozent ließ das Spiel der Frankfurter Eintracht auch manch größeren Gegner hinter sich. Stark verlief der Abend auch für Super RTL.



23.08.2019 - 09:16 Uhr von Alexander Krei 23.08.2019 - 09:16 Uhr

Nach dem 0:1 gegen Racing Straßburg muss Eintracht Frankfurt um die Teilnahme an der Europa League bangen. Zumindest aus Quotensicht kann man bei Nitro jedoch sehr zufrieden sein - mit dem Quali-Hinspiel konnte der Männersender am Donnerstagabend jedenfalls so manch vermeintlich größeren Konkurrenten hinter sich lassen. So verzeichnte schon die erste Halbzeit starke 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die zweite Hälfte kam mit 520.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sogar auf 7,4 Prozent.

Damit lag Nitro beim jungen Publikum noch vor RTL II und kabel eins, aber auch vor den Öffentlich-Rechtlichen. Insgesamt lockte das Spiel zunächst 1,40 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Mit der zweiten Halbzeit kam Nitro schließlich auf 1,47 Millionen Zuschauer, sodass sich der Marktanteil auch hier mit 6,2 Prozent weit über den Normalwerten des Senders bewegte.

Nach Abpfiff gingen die Quoten jedoch schlagartig zurück: Mehr als 130.000 Zuschauer waren für den Spielfilm "Money Train" nicht drin, in der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf nur noch 1,4 Prozent. Die Tagesbilanz fällt dennoch gut aus: Mit im Schnitt 3,6 Prozent Marktanteil war Nitro der mit Abstand Größte unter den Kleinen. Doch auch für Super RTL lief es überzeugend. Hier war vor allem auf "CSI: Miami" Verlass, das bis zu 910.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte und den Marktanteil in der Zielgruppe konstant bei mehr als vier Prozent hielt.

ZDFneo erreichte unterdessen mit zwei Folgen von "Der Kriminalist" bis zu 940.000 Zuschauer und nahm den großen Sendern damit ebenfalls einig Zuschauer ab. Meistgesehene Sendung beim Gesamtpublikum war jedoch ein aufgewärmter "Lissabon-Krimi", der im Ersten von 3,83 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Das ZDF brachte es parallel dazu mit dem Spielfilm "Mein ziemlich kleiner Freund" auf 3,43 Millionen.

Teilen