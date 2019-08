Messies verhelfen RTL II doch noch zum Quoten-Erfolg

© RTL II

Die Dokusoap "Raus mit der Sprache" hat bei RTL II am Donnerstag ein neues Quoten-Tief hinnehmen müssen. Danach steigerte sich der Sender mit seinen Dokusoaps aber doch noch zum Erfolg. Bei kabel eins blieb "Rosins Restaurants" verhalten.



23.08.2019 - 09:34 Uhr von Alexander Krei 23.08.2019 - 09:34 Uhr

Die neue Dokusoap "Raus mit der Sprache - Nie wieder stottern" bereitet RTL II inzwischen große Probleme. Nachdem die Quoten schon in der vergangenen Woche rückläufig waren, ging's nun abermals nach unten - wenn auch nur noch leicht. Gerade mal 3,4 Prozent betrug der Marktanteil des Formats zur besten Sendezeit, insgesamt schalteten nur noch 360.000 Zuschauer ein. Selbst RTLplus verzeichnete mit einer alten "Vermisst"-Folge zu diesem Zeitpunkt mehr Zuschauer als RTL II.

Und doch kann man in Grünwald zufrieden sein mit der Performance, denn im Anschluss an "Raus mit der Sprache" zeigte der Quoten-Trend deutlich nach oben. Zwei Folgen von "Extrem sauber" steigerten sich im Anschluss auf bis zu 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Das Messie-Team" holte nach 23 Uhr sogar richtig gute 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Hinzu kommt, dass am Vorabend bereits "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" mit Werten von 7,3 und 8,7 Prozent überzeugten.

Für kabel eins verlief der Abend dagegen nicht vollends nach Plan. Trotz neuer Folge erreichte "Rosins Restaurants" lediglich 690.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 4,9 Prozent in der Zielgruppe, das "K1 Magazin" kam später nicht über 4,3 Prozent hinaus. Am Vorabend überzeugten dagegen sämtliche Eigenproduktionen mit Werten von mehr als sechs Prozent - insbesondere "Mein Lokal, Dein Lokal" erwies sich mit 6,7 Prozent in der Zielgruppe als schöner Erfolg.

Noch stärker war um 18:00 Uhr allerdings Vox unterwegs, wo "First Dates" einen der besten Werte des laufenden Jahres verzeichnete. Auf 9,2 Prozent Marktanteil brachte es die Kuppelshow mit Roland Trettl diesmal. "Das perfekte Dinner" kam in verlängerter Form anschließend noch auf 7,1 Prozent und lockte insgesamt 890.000 Zuschauer vor den Fernseheer.

