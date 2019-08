ProSieben beendet die Woche mit wenig Quoten-Glanz

© ProSieben

Nur 6,9 Prozent Marktanteil am Sonntag - das war die magere Ausbeute von ProSieben, das unter schwachen Quoten vieler Filme litt. Sat.1 tat sich unterm Strich noch schwerer, doch zumindest Julia Leischik verhinderte am Vorabend Schlimmeres.



26.08.2019 - 09:04 Uhr von Alexander Krei 26.08.2019 - 09:04 Uhr

Diesen Sonntag will man bei ProSieben ganz sicher am liebsten schnell vergessen: Auf durchschnittlich gerade mal 6,9 Prozent belief sich der Marktanteil des Senders in der Zielgruppe - und tatsächlich konnte man zum Wochenausklang nicht allzu viel reißen. Die Primetime war dabei noch das geringste Problem: Der Spielfilm "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln" erwies sich zwar nicht als Überflieger, kam um 20:15 Uhr aber noch auf solide 9,1 Prozent Marktanteil sowie 1,16 Millionen Zuschauer.

Am späten Abend geriet dann allerdings "Das Morgan Projekt" mit nur 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen unter die Räder. Und auch tagsüber tat sich ProSieben mit seinen Filmen durchweg schwer: So erreichte "Cool Girls" zur Mittagszeit nur 5,1 Prozent, "Prom - Die Nacht deines Lebens" und "Crazy, Stupid, Love" machten ihre Sache anschließend mit jeweils 5,6 Prozent ebenfalls nicht viel besser. Auch "Galileo 360°" war angesichts eines Marktanteils von nur 6,5 Prozent kein Erfolg.

Am besten lief's noch für das "Galileo Spezial", das auf 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Allerdings lag das Magazin damit deutlich hinter den "Versicherungsdetektiven", die parallel dazu bei RTL gute 13,3 Prozent erzielten. Ebenfalls in guter Form präsentierte sich "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich": Eine neue Folge der Sat.1-Dokusoap kam am Vorabend auf insgesamt 2,75 Millionen Zuschauer sowie 13,0 Prozent Marktanteil und schlug sich auch in der Zielgruppe mit 11,4 Prozent gut.

In der Primetime blieb Sat.1 dagegen durchweg blass: "Gran Torino" erreichte dort nur 1,28 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,1 Prozent in der Zielgruppe, ehe "Der Sturm" sogar nicht über 6,1 Prozent hinauskam. Am Ende des Tages lag Sat.1 sogar noch hinter ProSieben: Der Tagesmarktanteil von 6,5 Prozent reichte nur für den fünften Platz. Marktführer wurde RTL mit 12,4 Prozent vor Vox, das 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte.

