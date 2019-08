"Fack ju Göhte" verhilft "Akte" zu Spitzen-Comeback

© Sat.1/Benedikt Müller

Glänzender Neustart für die "Akte" in Sat.1: Das Magazin hat am Montagabend tolle Quoten erzielt und "Extra" bei RTL weit hinter sich gelassen. Möglich wurde das nicht zuletzt dank "Fack ju Göhte": Der Film bescherte dem Sender zuvor den Tagessieg.



27.08.2019 - 08:52 Uhr von Alexander Krei 27.08.2019 - 08:52 Uhr

Wenn Sat.1 auf Nummer sicher gehen will, behilft sich der Sender gerne mit "Fack ju Göhte". Das war im vergangenen Jahr so, als RTL seinen Serien-Abend gegen die deutsche Fiction von Sat.1 programmierte - und auch am Montagabend erhoffte sich der Sender von dem Kino-Hit Rückenwind für die runderneuerte "Akte", die nun aus Unterföhring kommt und von Moderatorin Claudia von Brauchitsch präsentiert wird.

Zum Auftakt ging das Kalkül der Verantwortlichen voll und ganz auf: Nachdem "Fack ju Göhte" mit 1,21 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem starken Marktanteil von 16,3 Prozent den Tagessieg in der Zielgruppe einfuhr, brachte es das Magazin im Anschluss noch auf 760.000 junge Zuschauer sowie 15,3 Prozent. Das war der höchste Marktanteil, den "Akte" seit vier Jahren erzielte. Insgesamt blieben 1,34 Millionen Zuschauer dran, die Komödie brachte es zuvor auf 1,95 Millionen Zuschauer.

Leidtragender war RTL, das mit dem Primetime-Ausflug von "Comeback oder weg?" nichts reißen konnte. Nur 1,44 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 9,5 Prozent waren zur besten Sendezeit für das selbsternannte "Sommerspektakel" drin. Im Anschluss musste sich "Extra" mit nur 10,2 Prozent Marktanteil der neuen "Akte" deutlich geschlagen geben. Und doch haben die Auftakt-Quoten nur bedingt Aussagekraft, immerhin dürfte der Vorlauf nicht immer derart stark ausfallen wie diesmal.

Vorerst kann man bei Sat.1 jedoch jubeln - auch, weil am späten Montagabend auch noch die "Fack ju Göhte"-Wiederholung mit satten 13,1 Prozent Marktanteil überzeugt. Die starke Primetime verhalf dem Sender schließlich sogar zur Tagesmarktführerschaft - mit elf Prozent lag der Sender in der Zielgruppe fast einen Prozentpunkt vor RTL. Schlechte Nachrichten kommen dagegen vom Vorabend, wo die Dokusoap "Promis Privat" mit gerade mal noch 2,5 Prozent Marktanteil ein neues Tief hinnehmen musste.

