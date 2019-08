"ProSieben Spezial" deutlich stärker als "Big Bang Theory"

© ProSieben

Das kurzfristig ins Programm genommene "ProSieben Spezial" zum Feuer im Regenwald hat gute Quoten erzielt - und deutlich mehr Zuschauer zu ProSieben gelockt als "The Big Bang Theory". Rundum erfolgreich verlief der Abend für kabel eins.



27.08.2019 - 09:10 Uhr von Alexander Krei 27.08.2019 - 09:10 Uhr

Nachdem RTL in den vergangenen Wochen bereits vermehrt aktuelle Sondersendungen ins Programm genommen hat, zog am Montagabend überraschend ProSieben nach. In einem viertelstündigen "ProSieben Spezial" befasste sich der Sender mit den Amazonas-Waldbränden und wurde dafür vom Publikum mit guten Quoten - insbesondere beim jungen Publikum - belohnt.

1,17 Millionen Zuschauer sahen die Sondersendung mit Stefan Gödde, die sich nahtlos an "Galileo" anschloss. In der Zielgruppe verzeichnete das "Galileo Spezial" einen überzeugenden Marktanteil von 11,7 Prozent - und damit deutlich mehr als "The Big Bang Theory" im Anschluss holte. Zwei Wiederholungen der Comedyserie erzielten nur Marktanteile von 8,5 und 8,7 Prozent, für "Mom" waren später sogar nur 7,4 Prozent drin.

Über einen sehr erfolgreichen Abend kann man sich aber auch bei kabel eins freuen. Dort lockte "Das A-Team" zur besten Sendezeit 1,18 Millionen Zuschauer vor den Fernseher und erzielte 7,6 Prozent Marktanteil. Der Actionthriller "Romeo Must Die" trieb den Marktanteil schließlich sogar auf 7,9 Prozent. kabel eins lag damit deutlich vor RTL II, wo "Konny Goes Wild" um 20:15 Uhr nicht über 5,0 Prozent in der Zielgruppe hinauskam.

Bei Vox verzeichnete "Hot oder Schrott" diesmal nur 6,3 Prozent Marktanteil, ehe sich das Comedy-Format "Endlich kapiert?" mit gerade mal 4,0 Prozent verabschiedete - und somit eher nicht für eine Fortsetzung empfahl. Beim Gesamtpublikum setzte sich derweil das ZDF-Drama "Balanceakt" mit 3,85 Millionen Zuschauern an die Spitze. Die Politkomödie "Vorwärts immer" musste sich parallel dazu im Ersten mit 2,81 Millionen begnügen.

Richtig stark war zudem ZDFneo unterwegs - hier trieb "Inspector Barnaby" die Reichweite um 20:15 Uhr auf 2,11 Millionen Zuschauer, die einem Marktanteil von 8,0 Prozent entsprachen. Der kleine Spartensender erreichte damit mehr Zuschauer als jeder Privatsender. Eine weitere Folge hielt später am Abend noch 1,54 Millionen vor dem Schirm. Ungewöhnlich gut lief's daneben für Tele 5, wo der Spielfilm "Quigley, der Australier" auf 750.000 Zuschauer kam.

