Neustarts helfen dem RTL-Nachmittag vorerst nicht

Sowohl "Ran an den Speck" als auch "Herz über Kopf" haben am Montag keinen erfolgreichen Start hingelegt. Dazwischen tat sich auch "Mensch Papa!" am RTL-Nachmittag schwer. Immerhin konnte sich der Sender auf seine "Superhändler" verlassen.



27.08.2019 - 09:23 Uhr von Alexander Krei 27.08.2019 - 09:23 Uhr

RTL wird am Nachmittag weiterhin einen langen Atem benötigen. Die am Montag ins Programm genommenen Neustarts haben das Publikum jedenfalls noch nicht in großen Scharen vor den Fernseher gelockt. So verzeichnete "Ran an den Speck" auf dem 15-Uhr-Sendeplatz nur 660.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 9,9 Prozent in der Zielgruppe, ehe die neue "Mensch Papa!"-Staffel auf 9,4 Prozent kam.

Insbesondere die neue Soap "Herz über Kopf", die bis weit ins kommende Jahr hinein um 17:00 Uhr zu sehen sein soll, tat sich schwer: Mit nur 210.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die erste Folge schwache 7,3 Prozent Marktanteil und lag damit sogar noch etwas unter den Auftakt-Niveau von "Freundinnen" im vorigen Jahr. Insgesamt schalteten 510.000 Zuschauer ein.

Doch es gibt auch positive Nachrichten vom RTL-Nachmittag: "Die Superhändler" erreichten um 14:00 Uhr im Schnitt 920.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 14,5 Prozent - geholfen hat womöglich auch die tatkräftige Unterstützung von "GZSZ"-Star Wolfgang Bahro, der bei den Händlern vorstellig wurde. Dadurch lief's für die Trödelshow sogar besser als für "Punkt 12", das es im Vorfeld auf 13,5 Prozent Marktanteil brachte.

Gewohnt erfolgreich war aber auch "Bares für Rares", das im ZDF mit 2,40 Millionen Zuschauern einen hervorragenden Marktanteil von 21,8 Prozent beim Gesamtpublikum verzeichnete. "Die Rosenheim-Cops" hielten danach das starke Niveau und kamen mit 2,30 Millionen Zuschauern auf 21,6 Prozent. Später punktete zudem die "SOKO München"-Wiederholung bei 2,97 Millionen Zuschauern. Hier belief sich der Marktanteil auf 18,3 Prozent.

