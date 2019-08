"Steel Buddies" melden sich toll zurück, starke Sixx-Daytime

© DMAX/Tilman Schenk

Bei DMAX sind am Dienstag die "Steel Buddies" mit guten Quoten ins Programm zurückgekehrt. Sixx dagegen punktete vor allem in der Daytime, dort drehte auch Sat.1 Gold zeitweise mächtig auf.



28.08.2019 - 09:57 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2019 - 09:57 Uhr

Die "Steel Buddies" sind die erfolgreichste Eigenproduktion von DMAX - das hat die Sendung jetzt auch wieder bei ihrer Rückkehr ins Programm unter Beweis gestellt. Zum Staffelauftakt schalteten 610.000 Menschen ein, in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren damit sehr gute 3,8 Prozent drin. Kein anderer DMAX-Format kam am Dienstag auch nur annähernd auf solche Werte. Die neue Sendung "Roter Stahl - Der Panzer-Clan" profitierte vom starken Vorlauf und holte im Anschluss an die "Steel Buddies" immerhin noch 1,9 Prozent Marktanteil.

DMAX lag damit in der Primetime sogar etwas vor Nitro, das mit dem "Werner"-Film "Das muss kesseln" 520.000 Zuschauer unterhielt und in der Zielgruppe auf 3,6 Prozent kam. "Werner - Volles Rooäää!" erreichte danach noch 4,2 Prozent. Und weil Nitro auch tagsüber oft auf sehr gute Werte kam, war man am Dienstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,8 Prozent der erfolgreichste Nischensender. DMAX blieb trotz der "Steel Buddies" bei 1,9 Prozent hängen.

Interessant ist auch ein Blick auf Sixx und Sat.1 Gold, die beide am Abend keine Überflieger waren, dafür aber in der Daytime teilweise richtig gut unterwegs waren. Bei Sat.1 Gold holte etwa "Unsere kleine Farm" zur Mittagszeit bis zu 8,1 Prozent Marktanteil, "Ein Engel auf Erden" profitierte davon und erreichte danach auch noch starke 3,8 Prozent. Ab 20:15 Uhr blieb man zunächst für fast drei Stunden bei weniger als 1,0 Prozent hängen. Sixx hielt sich in der Primetime knapp über 1,0 Prozent, ein großer Erfolg waren die "Gilmore Girls" oder "Sex and the City" damit aber nicht. Dafür lief es auch hier tagsüber richtig gut: "Fixer Upper" erreichte am Nachmittag bis zu 4,4 Prozent, zwei Folgen von "Ghost Whisperer" erreichten jeweils 4,3 Prozent. Dadurch holte Sixx, trotz des überschaubaren Erfolgs in der Primetime, 2,0 Prozent Tagesmarktanteil - so gut läuft es für den Sender selten.

