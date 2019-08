"Bachelorette" fällt kurz vor Finale fast auf Allzeit-Tief

© TVNow/Arya Shirazi

Schon seit Beginn der Staffel steigen bei der "Bachelorette" viele Teilnehmer freiwillig aus, kurz vor dem Finale kehren auch die Zuschauer dem Format den Rücken. In dieser Woche setzte es ein Staffeltief. Aber auch andere Sender hatten Probleme.



29.08.2019 - 09:00 Uhr von Timo Niemeier 29.08.2019 - 09:00 Uhr

Mit bislang durchschnittlich 15,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist die aktuelle "Bachelorette"-Staffel sehr erfolgreich unterwegs. Eine Woche vor dem Finale kam nun aber ein relativ überraschender Einbruch: An diesem Mittwochabend sahen nur noch 1,85 Millionen Menschen zu, 930.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Im Schnitt kamen die fünf zuvor gezeigten Folgen auf mehr als zwei Millionen Gesamtzuschauer. Mit 11,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es deutlich schlechter als in den vergangenen Wochen, dieser Wert ist natürlich auch ein Staffeltief. Die "Bachelorette" verpasste auch den Primetime-Sieg beim jungen Publikum und musste diesen "Aktenzeichen XY" überlassen.

Fast wäre die "Bachelorette" sogar auf ein neues Allzeit-Tief gefallen. Schlechter lief es zuletzt im Jahr 2015, als gleich mehrmals eine elf vor dem Komma stand. Der bisherige Tiefstwert in Höhe von 11,0 Prozent war am Mittwoch gar nicht mehr so weit entfernt. Verlassen konnte sich RTL aber immerhin auf "Stern TV", das es im Anschluss auf deutlich bessere 15,9 Prozent brachte. 1,74 Millionen Menschen sahen sich die Sendung mit Steffen Hallaschka an.

ProSieben zeigte unterdessen ein Crossover seiner beiden Serien "Grey’s Anatomy" und "Seattle Firefighters": Die Krankenhausserie verpasste die Marke von zehn Prozent, landete mit 9,8 Prozent aber nur knapp darunter. 1,20 Millionen Menschen sahen zu. "Seattle Firefighters" hatte danach einen seiner besseren Tage und kam mit einer Reichweite von 1,26 Millionen sogar auf etwas mehr Gesamtzuschauer als "Grey’s". In der Zielgruppe waren damit 9,6 Prozent drin. Eine alte Folge von "9-1-1 Notruf L.A." fiel danach auf 7,6 Prozent zurück.

Von Anfang an Probleme in der Primetime hatte Sat.1: Mit der Rankingshow "Die Unglaublichsten…" waren nur 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin. Mit 1,18 Millionen Zuschauern lag man aber in etwa auf ProSieben-Niveau. Zwei Ausgaben der "Focus TV-Reportage" taten sich danach mit 6,7 und 6,3 Prozent noch schwerer. Am Vorabend kam "Promis Privat" nicht über 2,9 Prozent hinaus und auch "Genial daneben - Das Quiz" holte nur 4,0 Prozent. Der Tagesmarktanteil von Sat.1 blieb deshalb bei 7,5 Prozent hängen. RTL holte an der Spitze 11,4 Prozent und ProSieben rettete sich dank seiner Daytime auf einen knapp zweistelligen Wert - 10,1 Prozent waren für den Sender drin.

Teilen