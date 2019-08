Neuer Nitro-Rekord: Eintracht-Sieg sorgt für Traumquote

© NITRO

Das Alles-Oder-Nichts-Spiel für die Eintracht trieb den Nitro-Marktanteil während der zweiten Halbzeit auf über 11 Prozent in der Zielgruppe. Doch nicht nur Nitro jubelt: Generell war es für viele kleinere Sender ein richtig starker Donnerstagabend



30.08.2019 - 09:07 Uhr von Uwe Mantel 30.08.2019 - 09:07 Uhr

Mit einem 3:0-Sieg über RC Strasbourg sicherte sich Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend den Einzug in die Gruppenphase der Europa League - und Nitro - oder RTL - damit wohl noch einige weitere starke Fußball-Abende. Der Blick auf die Quoten von dieser Woche machen jedenfalls schonmal Lust auf mehr. So verfolgten bereits 1,77 Millionen Zuschauer die ersten 45 Minuten der Partie, was ab 20:25 Uhr einem Marktanteil von 6,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach.

Nachdem die Frankfurter kurz vor der Pause noch eine rote Karte kassiert hatten und damit noch etwas mehr Dramatik in die Partie brachten, zog während der zweiten Halbzeit das Interesse sogar noch deutlich an. 2,38 Millionen Zuschauer sahen nun im Schnitt zu, was den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 9,6 Prozent steigen ließ. Bei den 14- bis 49-Jährigen zog der Marktanteil weiter auf 11,5 Prozent an - das war der höchste Marktanteil, den Nitro jemals in der Primetime erreicht hat und katapultierte den Sender auf Augenhöhe mit Vox an die Spitze aller Sender am Donnerstagabend. Auch die nachfolgende Highlight-Sendung hielt den Marktanteil weiterhin noch bei stolzen 9,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das spiegelt sich auch in den Tagesmarktanteilen nieder: Nitro kam beim Gesamtpublikum auf 3,6 Prozent und rangiert damit gleichauf mit kabel eins und deutlich vor RTL II. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,2 Prozent Tagesmarktanteil erreicht. Zum Vergleich: Das Erste und das ZDF lagen mit jeweils 4,7 Prozent in dieser Altersgruppe gar nicht mal so weit entfernt. Der übliche Nitro-Senderschnitt wurde am Donnerstag jedenfalls mehr als verdoppelt.

Doch Nitro war gar nicht der einzige kleinere Sender, der sich über einen gelungenen Donnerstagabend freuen konnte. Super RTL etwa kam mit einem "CSI: Miami"-Marathon den ganzen Abend über auf Marktanteile zwischen 4,3 und 5,5 Prozent in der Zielgruppe. Mit Serien punktete auch Sixx, wo zunächst "Charmed" und dann "Lucifer" Marktanteile zwischen 2,2 und 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Tele 5 erreichte mit dem Film "Derailed - Terror im Zug" 510.000 Zuschauer, was 1,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach, 1,5 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht.

Sehr zufrieden sein kann man auch bei Sat.1 Gold, wo das neue Format "Kleine Hunde - Großes Chaos" mit insgesamt 410.000 Zuschauern und Marktanteilen von 1,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu überzeugen wusste. Erstaunlich auch die 3,3 Prozent Marktanteil, die "Galileo 360°" um 20:15 Uhr bei ProSieben Maxx erzielte. DMAX zeigte zwar nur Wiederholungen seiner Eigenproduktion "A8 - Abenteuer Autobahn", Marktanteile von 2,4 und 2,6 Prozent in der Zielgruppe konnten sich trotzdem mehr als sehen lassen.

Erstaunlich stark präsentierte sich auch One, wo die Wiederholung von "Inas Nacht" um 20:15 Uhr den Marktanteil nicht nur insgesamt mit 390.000 Zuschauern und 1,5 Prozent Marktanteil zu überzeugen wusste, sondern auch weit überdurchschnittlich viele Jüngere anlockte: 1,9 Prozent betrug hier der Marktanteil, die "Zimmer-frei"-Folge mit Ina Müller hielt den Marktanteil beim jungen Publikum im Anschluss noch bei 1,2 Prozent.

Ein solides Comeback legte unterdessen das "Neo Magazin Royale" hin, wobei hier die non-lineare Nutzung generell stets einen besonders hohen Anteil ausmacht. Doch auch linear reichte es mit 340.000 Zuschauern für 1,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Direkt davor kam eine alte Folge von "Der Kriminalist" auf 710.000 Zuschauer.

