"Promi-BB" beflügelt Sat.1, RTL und Vox klar über Vorjahr

© DWDL.de

Den Promi-Campern sei Dank gab das zuletzt so gebeutelte Sat.1 ein Lebenszeichen von sich - lag allerdings trotzdem weit unter den August-Werten des Vorjahres. RTL und Vox hingegen legten im Jahresvergleich zu. Kein guter Monat war's hingegen für RTL II.



01.09.2019 - 09:35 Uhr von Uwe Mantel 01.09.2019 - 09:35 Uhr

Blickt man auf die Entwicklung der Monatsmarktanteile im August, dann sticht vor allem ein Sender heraus: Sat.1, das seinen Marktanteil im Vergleich zum Juli um einen Prozentpunkt auf nun 8,4 Prozent steigern konnte. Dieses Lebenszeichen hat Sat.1 vor allem einem Format zu verdanken: "Promi Big Brother", das Sat.1 wieder zwei Wochen hervorragende Quoten bescherte. Für Sat.1 war der August damit der erfolgreichste Monat seit genau einem Jahr - als im August 2018 ebenfalls "Promi Big Brother" für ein Quotenhoch sorgte.

Doch so groß die Freude in Unterföhring über diesen Erfolg auch sein mag: Der Jahresvergleich zeigt zugleich, wie groß die Probleme des Senders ansonsten sind. Denn im August 2018 kam Sat.1 sogar noch auf einen Monatsmarktanteil von 9,1 Prozent, 0,7 Prozentpunkte mehr also als diesmal - und das, obwohl "Promi BB" auf gleicher Flughöhe wie letztes Jahr lag. Am Vorabend aber stand Sat.1 beispielsweise noch schlechter da als im letzten Jahr - "Promis Privat" unterbot selbst den schwächsten Monat von "Endlich Feierabend" noch deutlich - auch tagsüber sah es etwas schlechter aus. Und während RTL den Dschungel-Schub im Januar stets nutzt, um auch mit anderen Formaten in diesem starken Umfeld zu starten, ließ Sat.1 diese Chance weitgehend ungenutzt. Immerhin nährte am vergangenen Montag der überraschend starke Start der neuen "Akte" nochmal neue Hoffnung, vor allem wird es nun aber darauf ankommen, ob Sat.1 sein Vorabendproblem mit den kommende Woche startenden neuen Formaten endlich wieder in den Griff bekommt.

ProSieben und kabel eins unter Vorjahreswerten

Neben Sat.1 schnitten übrigens auch ProSieben und kabel eins schwächer ab als im August vergangenen Jahres. ProSieben lag bei 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, jeweils 0,5 Prozentpunkte unter dem Vormonats- und Vorjahresmonats-Wert. Mit dem Finale von "The Masked Singer" ließ sich der Monat zwar herausragend gut an, danach fehlten aber die Highlights. "Schlag den Star" schlug sich auf gleichem Sendeplatz zwar solide, mehr aber auch nicht. "Farids magische 13" geriet zur nächsten Enttäuschung. Und die fiktionalen Abende liefen auf gewohnt mäßigem Niveau. Erfreulich: Das kurzfristig anberaumte Special zum brennenden Regenwald zeigte, dass ProSieben auch mit solchen Inhalten Erfolg haben kann - und vermutlich Zielgruppen erreicht, die ein "Brennpunkt" im Ersten nicht erreicht hätte.

kabel eins wiederum fiel im August auf 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und verpasste den Juli-Wert damit um 0,2 Prozentpunkte, binnen Jahresfrist ging's um 0,4 Prozentpunkte nach unten. Und das, obwohl kabel eins für seine Verhältnisse ziemlich viel frisches Programm zeigte - doch "Mein Revier" floppte am Sonntagabend völlig und "Rosins Restaurants" läuft donnerstags inzwischen eben auch nur noch ordentlich und nicht mehr herausragend.

RTL und Vox stärker als 2018, RTL II viel schwächer

Während ProSiebenSat.1 also im Jahresvergleich Federn ließ, herrscht beim Blick auf den Vorjahresmonatsvergleich in Köln ziemlich gute Stimmung: RTL lag mit einem Monatsmarktanteil von 11,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zwar unter dem Juli-Wert, legte binnen Jahresfrist aber um satte 1,1 Prozentpunkte zu. Erklären lässt sich das unter anderem damit, dass die beiden Sommerformate "Das Sommerhaus der Stars" und "Die Bachelorette" nochmal spürbar besser abschnitten als noch im vergangenen Jahr, ein Highlight war auch die "Stern TV"-Reportage über Familie Ritter.

Bei Vox lässt sich der Zugewinn von 0,5 Prozentpunkten im Jahresvergleich auf nun 7,1 Prozent Marktanteil hingegen weniger mit der Primetime als mit dem Vorabend erklären. "First Dates - Ein Tisch für 2" hat den besten Monat seit dem Start im Frühjahr 2018 hinter sich und kam nun auf 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Und auch das schonmal totgesagte "Perfekte Dinner" schlug sich mit im Schnitt 7,1 Prozent Marktanteil erheblich besser als noch im August letzten Jahres, als der Monatsschnitt 5,8 Prozent Marktanteil betrug.

Die Halbschwester RTL II hingegen hat keinen guten Monat hinter sich: Mit 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Sender auf den schwächsten Wert seit Februar zurück. Im Vergleich zum August 2018 sackte der Marktanteil um 0,8 Prozentpuntke ab, kein anderer Sender verlor so stark. Der Aufwand, den RTL II in seinem Programm betrieb, hielt sich allerdings auch in engen Grenzen, wie ein Blick auf unseren Frische-Index zeigt.

Das ZDF bleibt beim Gesamtpublikum unschlagbar

Blickt man aufs Gesamtpublikum, dann blieb das ZDF auch im August das Maß der Dinge - allerdings mit leichten Abschlägen. Der Monatsmarktanteil lag bei 12,7 Prozent, 0,2 Prozentpunkte weniger als noch im Juli und 0,3 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Das Erste legte zwar leicht um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Juli zu, der Rückstand bleibt trotzdem erheblich. 10,9 Prozent betrug der Monatsmarktanteil hier. Noch größer als der Rückstand zum ZDF ist allerdings der Vorsprung auf den stärksten Privatsender: Dass RTL hier inzwischen nur noch auf 7,7 Prozent Marktanteil kommt, ist schon ein ziemlich trauriges Bild, Sat.1 erzielte dahinter 6,4 Prozent, Vox kam auf 4,5 Prozent und rangierte damit weiterhin klar vor ProSieben, das sich mit 4,2 Prozent zufrieden geben musste.

Den Erfolg hat das ZDF zumindest was das lineare Fernsehen angeht weiterhin aber fast nur dem älteren Publikum zu verdanken, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 5,4 Prozent Marktanteil nämlich wieder ziemlich mau aus, hier wurde der Vorjahreswert sogar noch um 0,6 Prozentpunkte unterboten. Das Erste stand wie immer etwas besser da und erreichte 6,0 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe.

Die Monatsmarktanteile im Überblick

MA ab 3

+/-

Vormonat

+/-

Aug 18 MA 14-49 +/-

Vormonat +/-

Aug 18

Das Erste

10,9 +0,2

+0,4

6,0

+0,1

+/-0

ZDF

12,7 -0,2

-0,3

5,4

+/-0

-0,6 RTL

7,7

-0,4

-0,3 11,6

-0,3

+1,1 Sat.1

6,4

+0,6

-0,6

8,4

+0,9

-0,7 ProSieben

4,2

0,1

-0,2

9,4

-0,5

-0,5 Vox

4,5

-0,1 -0,1

7,1

+0,2

+0,5 RTL II

2,7 -0,1

-0,4 4,8

-0,3

-0,8

kabel eins

3,8

+/-0

+/-0

5,0

-0,2 -0,4



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL-Recherche

Die meistgesehenen Sendungen des Monats

Gesamtpublikum Zielgruppe 14-49 Das Erste Tatort: Nemesis

Tatort: Nemesis

ZDF Supercup Dortmund - Bayern Supercup Dortmund - Bayern

RTL Formel 1: Großer Preis von Ungarn Das Sommerhaus der Stars Sat.1 Julia Leischik sucht: Bitte melde dich Fack ju Göhte

ProSieben The Masked Singer (Finale

The Masked Singer (Finale)

Vox Dirty Dancing

Dirty Dancing

RTL II 96 Hours - Taken 2

Berlin - Tag & Nacht

kabel eins Die purpurnen Flüsse

Das A-Team





Wie sich die kleineren Sender im August geschlagen haben, lesen Sie am Montag in Teil 2 unserer Monatsmarktanteils-Analyse

Über den Autor

Uwe Mantel ist stellvertretender Chefredakteur des Medienmagazins DWDL.de. Schaut seit den 80ern Fernsehen und schreibt seit 2004 auch darüber. Kann sich sowohl in gute Serien als auch trockene Zahlen vertiefen. Und seine fränkische Herkunft nicht verleugnen. E-Mail an Uwe Mantel

Teilen