Vox hält sich mit XXL-Doku gut gegen Show-Konkurrenz

Vier Stunden lang beschäftigte sich Vox am Samstagabend mit Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und bot somit eine Alternative zur Show-Konkurrenz. Die Quoten fielen ordentlich aus. Noch besser lief's aber für Tier-Formate am Vorabend.



01.09.2019 - 09:05 Uhr von Alexander Krei 01.09.2019 - 09:05 Uhr

Während die meisten Sender am Samstagabend auf leichte Unterhaltung setzten, versuchte es Vox mit schwerer Kost - 80 Jahre nach dem Beginn des zweiten Weltkriegs begab sich der Sender mit Menschen, die den Krieg erlebten, auf Zeitreise in ihre Vergangenheit. Die ganz großen Quoten waren damit zwar nicht drin, doch alles in allem kann man bei Vox mit den 6,6 Prozent Marktanteil, die "Kindheit unterm Hakenkreuz" verzeichnete, zufrieden sein.

Insgesamt waren im Schnitt 690.000 Zuschauer über vier Stunden hinweg dabei. Mehr Menschen erreichte der Sender allerdings bereits am Vorabend mit seinen Tier-Formaten, allen voran mit "Tierbabys - süß und wild!". 990.000 Zuschauer und ein sehr guter Marktanteil von 9,8 Prozent können sich insbesondere in Konkurrenz zur "Sportschau" sehen lassen. Auch das ProSieben-Magazin "Galileo" hatte zu diesem Zeitpunkt das Nachsehen.

Zuvor lagen schon "Der Hundeprofi" und "hundekatzemaus" mit Werten von 8,2 und 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gut im Rennen. Richtig mies lief es am Vorabend mal wieder für Sat.1, wo das Drittanbieter-Format "Grenzenlos - Die Welt entdecken" nicht übeer 2,9 Prozent Marktanteil hinauskam und sich deutlich schwerer kam als "Life", das bei RTL ebenfalls unter Drittanbieter-Flagge segelte, aber gute 11,2 Prozent in der Zielgruppe holte.

Für kabel eins und RTL II verlief der Tag unterdessen weitgehend unspektakulär. So holten "Hawaii Five-0", "Lethal Weapon" und "Seal-Team" bei kabel eins den gesamten Abend über nur Marktanteile um vier Prozent beim jungen Publikum, während RTL II mit "Stephen Kings Misery" auf 4,2 Prozent kam.

