Bundesliga-Konferenz legt bei Sky eine Schippe drauf

© Sky

Die Bundesliga hat Sky am Samstag starke Quoten beschert, der Marktanteil von Einzelspielen und Konferenz fiel nachmittags deutlich höher aus als zuletzt. Doch auch RTL punktete mit Live-Sport: Das Qualifying der Formel 1 fand viele Fans.



01.09.2019 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 01.09.2019 - 09:22 Uhr

Die Bundesliga-Saison hat zwar gerade erst begonnen, doch das Interesse der Zuschauer ist bereits groß - sehr zur Freude von Sky, wo die Quoten am Samstagnachmittag außerordentlich gut ausfielen. Wie schon am ersten Spieltag schalteten auch diesmal wieder 1,36 Millionen Zuschauer ein, um Einzelspiele oder Konferenz zu sehen. In der Zielgruppe konnte der Pay-TV-Sender jedoch noch eine Schippe drauflegen und 18,0 Prozent Marktanteil den bislang besten Wert der Saison einfahren.

Im Vergleich zu den ersten beiden Spieltagen zog der Wert damit um mehr als drei Prozentpunkte an. Dadurch war Sky am Nachmittag Marktführer in der Zielgruppe, auch wenn RTL dank der Formel 1 diesmal ebenfalls mit Live-Sport punktete. Die Live-Übertragung des Qualifyings aus Belgien schlug sich ab 15:00 Uhr mit einem Marktanteil von 16,0 Prozent außerordentlich gut. Insgesamt entsprachen 1,79 Millionen Zuschauer sogar einem Marktanteil von 16,9 Prozent.

Bei Sky erreichte die Qualifikation übrigens weitere 130.000 Zuschauer sowie 1,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Später konnte sich der Bezahlsender zudem auf das Bundesliga-Topspiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund verlassen, das 880.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte und sehr gute 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr. Ganz so stark wie die Begegnung zwischen den Bayern und Schalke in der Vorwoche lief's jedoch nicht.

Parallel zum Topspiel blieb daher die "Sportschau" die klare Nummer eins: 3,62 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 22,8 Prozent waren das Ergebnis für den ARD-Klassiker, beim jungen Publikum steigerte sich der Marktanteil auf 19,6 Prozent. Eher mäßig schnitt dagegen das "Sportstudio" ab, das am späten Abend im ZDF nur auf 1,71 Millionen Zuschauer und 11,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam.

Teilen