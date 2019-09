Wieder Allzeit-Rekord für Nitro, Sixx stark wie lange nicht

© NITRO

Und schon wieder ein neuer Bestwert: Fußball sei Dank war Nitro im August so erfolgreich wie noch nie. Abseits davon erwischte auch Sixx einen starken Monat - hier sorgte die "Promi Big Brother"-Nachlese für kräftig steigende Quoten.



Nitro setzt seinen Aufwärtstrend weiter fort und hat den August mit den höchsten Monatsmarktanteilen aller Zeiten abgeschlossen. Im Vergleich zum Juli, der ebenfalls bereits auf Rekord-Niveau lag, ging es noch einmal um 0,2 Prozentpunkte nach oben auf nunmehr 2,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Verglichen mit dem Vorjahresmonat lief es sogar um 0,6 Prozentpunkte besser - eine derartige Steigerung ist unter kleinen Sender selten. In seiner Kernzielgruppe, also bei den 14- bis 59-jährigen Männern, punktete Nitro mit 2,9 Prozent. Geholfene haben vor allem die zahlreichen Fußball-Übertragungen der Europa-League-Quali, die jüngst bereits weitere Allzeit-Rekorde bei Nitro aufstellte.

Freuen kann man sich aber auch in Unterföhring, allen voran die Verantwortlichen von Sixx. Vom großen "Promi Big Brother"-Erfolg profitierte nämlich auch der Frauensender, der die Realityshow zu später Stunde wie gewohnt mit seiner "Late-Night-Show" begleitete. Die Folge: Mit 1,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war Sixx im August so stark unterwegs wie seit vier Jahren nicht mehr. Der Vorsprung auf den Konkurrenten TLC betrug damit satte 0,9 Prozentpunkte, doch auch der Discovery-Frauensender legte zu und schaffte erstmals seit Mai wieder 0,8 Prozent Marktanteil. Dazu passt dass TLC am Sonntag mit "Dr. Pimple Popper" die höchste jeweils gemessene Sehbeteiligung verbuche: Im Schnitt waren 390.000 Zuschauer dabei.

Marktanteil

14-49 +/-

Vormonat +/-

Aug 18 Marktanteil

gesamt Nitro 2,5 +0,2 +0,6 2,1 Super RTL 1,9 -0,1 +0,1 1,4 Sat.1 Gold 1,8 +0,1 +0,2 2,0 ProSieben Maxx 1,8 +/-0 -0,1 0,8 ZDFneo 1,7 -0,1 -0,1 3,2 sixx 1,7 +0,3 +0,1 1,0 ZDFinfo 1,6 +0,1 +0,1 1,6 DMAX 1,6 -0,1 +/-0 1,0 RTLplus 1,4 -0,1 +0,3 1,7 Disney Channel 1,3 -0,1 +0,1 0,9 Comedy Central 1,3 +/-0 +0,1 0,5 Tele 5 1,1 +/-0 -0,1 1,1 KiKa 1,1 +/-0 +0,1 0,9 Welt 1,0 +/-0 +0,1 0,8 kabel eins Doku 1,0 +0,2 +0,2 0,7 n-tv 0,9 +/-0 +/-0 1,0 Arte 0,8 +/-0 -0,1 1,1 TLC 0,8 +0,1 +/-0 0,5 3sat 0,7 -0,1 -0,1 1,2 Phoenix 0,7 +/-0 -0,1 1,0 Sport1 0,6 -0,2 -0,1 0,6 Deluxe Music 0,6 +0,1 +/-0 0,2 One 0,5 -0,1 -0,2 0,8 Eurosport1 0,3 -0,1 -0,4 0,5 Servus TV 0,3 -- +0,1 0,4 Nickelodeon 0,3 -0,2 -0,5 0,3 tagesschau24 0,3 +/-0 +/-0 0,3 Sky Sport News HD 0,3 +0,1 -- 0,2 MTV 0,3 +/-0 -- 0,1 HGTV 0,1 +/-0 -- 0,1

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Auch Sat.1 Gold und ProSieben Maxx überzeugten im August mit jeweils 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Und auch mit Blick auf Kabel Eins Doku gibt's Grund zum Jubeln: Zum dritten Mal in Folge übersprang der Sender die Marke von einem Prozent. In Köln sorgte dagegen nicht nur Nitro für einen Erfolg, sondern auch RTLplus, das mit einem Marktanteil von 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nur knapp unter dem Rekordwert des Vormonats landete. Weiter gut unterwegs ist auch Tele 5, das wie schon im Juli auf einen Marktanteil von 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam und auch beim Gesamtpublikum 1,1 Prozent verzeichnete - Letzteres gelang schon seit Jahren nicht mehr.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum bleibt jedoch ZDFneo das Maß aller Dinge, auch wenn der Sender sowohl im Vergleich zum Juli als auch im Vergleich zum Vorjahresmonat etwas nachgab: Mit 3,2 Prozent Marktanteil lag ZDFneo sogar einen halben Prozentpunkt vor RTL II. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren diesmal 1,7 Prozent Marktanteil für ZDFneo, was jedoch den zweitschwächsten Wert des laufenden Monats bedeutete. ZDFinfo landete mit 1,6 Prozent nur knapp dahinter und konnte sich im Gegenzug leicht steigern. Für One waren dagegen diesmal nur 0,5 Prozent beim jungen Publikum drin. Das war der geringste Wert seit April.

Disney Channel kommt Super RTL etwas näher

Super RTL hat den Aufwärtstrend der letzten Monate im August nicht fortsetzen können. Mit einem Marktanteil von 21,5 Prozent ging es für den Sender zusammen mit Toggo Plus in der Kinder-Zielgruppe um 1,6 Prozentpunkte nach unten - einen niedrigeren Wert gab's zuletzt im Februar. Vor einem Jahr erzielte Super RTL sogar noch fast zwei Prozentpunkte mehr. Freuen kann man sich dagegen beim Disney Channel, der sich auf 13,3 Prozent steigerte und 2,7 Prozentpunkte über dem August-Wert des Vorjahres landete. Das war der drittbeste Monatswert seit Sendestart. Zu verdanken hat man den Erfolg auch einem starken Endspurt: Der "Phineas und Ferb"-Tag bescherte Disney am Samstag satte 22,6 Prozent Marktanteil und damit die Marktführerschaft im Kinderfernsehen.

MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

Aug 18

MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 21,5 -1,6 -1,8 2,6 Kika

18,8 +0,6 -1,8 --

Disney Channel

13,3 +0,5 +2,7 1,2

Nickelodeon 6,6 -0,6 1,6 --

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

HR mit bestem Monat seit 2017, MDR weiter Spitze

Der Hessische Rundfunk ist der große Gewinner unter den Dritten Programmen. Mit einem Marktanteil von 6,7 Prozent war das HR Fernsehen im August in seinem Sendegebiet so erfolgreich wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Im Vergleich zum Juli ging es um 0,3 Prozentpunkte nach oben, verglichen mit August 2018 steigerte sich der Sender sogar um 0,7 Prozentpunkte. Auch das RBB Fernsehen hielt sich erneut über der Marke von sechs Prozent - zum dritten Mal in Folge. Weiterhin beeindruckend bleiben aber nach wie vor die Quoten des MDR Fernsehens, das nun sogar schon zum vierten Mal hintereinander zweistellig blieb. Im August verbuchte der Sender im Osten starke 10,3 Prozent Marktanteil.

MA

ab 3

+/-

Vormonat MDR 10,3 +/-0 NDR 8,2 +/-0

BR 7,5 -0,4

WDR 7,1

-0,4 HR 6,7 +0,3 SWR 6,6 +0,4 RBB 6,4 +/-0

Marktanteile jeweils im eigenen Sendegebiet. Quelle: DWDL.de-Recherche

So lief der August im Pay-TV

Dass die Fußball-Saison wieder in vollem Gange ist, lässt sich gut an den Pay-TV-Quoten ablesen. Die von Sky Media vermarketeten Sender brachten es im August zusammengerechnet auf einen Marktanteil von 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und damit auf den besten Wert seit Mai. Die Bundeslia dominierte die Hitlisten mit bis zu 18,0 Prozent Marktanteil, die Konferenz und Einzelspiele am Samstagnachmittag verbuchten. Aber auch der DFB-Pokal sorgte für einen schönen Erfolg, auch hier gelang es zeitweise, die Millionenmarke zu knacken. Meistgesehener Film war derweil "Predator - Upgrade", der auf linearem Wege bei der Erstausstrahlung 220.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte.

