Sat.1-Bäcker und "Trucker Babes" noch nicht in Bestform

"Das große Backen" blieb zum Start in die neue Staffel hinter dem gewohnten Quotenniveau zurück und landete noch hinter den "Beet-Brüdern" von Vox. Nicht in Topform waren aber auch die "Trucker Babes" und Steffen Henssler.



02.09.2019 - 09:33 Uhr von Uwe Mantel 02.09.2019 - 09:33 Uhr

Bei Sat.1 meldete sich am Sonntagvorabend "Das große Backen" mit der mittlerweile siebten Staffel zurück. Schlecht waren die Quoten nicht, allerdings tat sich das Format schwerer als gewohnt: 8,6 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - einen geringeren Wert gab's zuletzt beim Osterspecial 2016, bei den regulären Folgen muss man sogar bis 2015 zurückgehen, um einen niedrigeren Marktanteil zu finden. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr holte das Format im Schnitt 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - in den kommenden Wochen ist also noch einiges an Luft nach oben. 1,32 Millionen Zuschauer sahen am Sonntagabend insgesamt zu.

Sat.1 sortierte sich damit am Vorabend noch hinter den "Beet-Brüdern" von Vox ein, die 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnten. 1,42 Millionen Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. Das Format lag damit knapp über dem Staffel-Schnitt des Vorjahres. Die stärkste Dokusoap am Vorabend hatte aber RTL im Programm, wo "Die Versicherungsdetektive" 12,3 Prozent Marktanteil erzielten. Doch zurück zu Vox: Dort tat sich in der Primetime "Grill den Henssler" mit einem weiteren Sommerspecial etwas schwerer als gewohnt. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 7,8 Prozent. Zuletzt hatte Henssler im April 2017 einen schwächeren Wert eingefahren. 1,46 Millionen Zuschauer sahen diesmal insgesamt zu.

Doch nicht nur Henssler war von seinen Bestwerten ein Stück weit entfernt, auch die "Trucker Babes", die sich bei kabel eins zurückmeldeten, waren noch nicht in Topform: Mit 5,7 Prozent Marktanteil lagen zwar auch sie klar über dem Senderschnitt von kabel eins, der Tiefstwert der Frühjahrsstaffel wurde allerdings noch unterboten. 1,04 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Sehr zufrieden sein kann man unterdessen aber damit, dass "Abenteuer Leben am Sonntag" im Anschluss gute 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. "Prominent!" kam im Henssler-Schlepptau am späten Abend auf einen Marktanteil von 8,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

