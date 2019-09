Holpriger Start für Sat.1-Kuppelei und kabel-eins-Quiz

© Sat.1

Während der Lügendetektor-Talk "Ungelogen" in Sat.1 einen soliden Einstand hinlegte, muss sich "Nächste Ausfahrt Liebe" um 18 Uhr noch deutlich steigern. Auch das "Quiz mit Biss" bei kabel eins tat sich schwer. Richtig mies lief's für die neue RTL-Daily



Seit Montag unternimmt Sat.1 nun also den nächsten Versuch die wohl größte Baustelle in seinem Programm zu schließen: Den Vorabend. Nach einem Tag lassen sich die mittel- und langfristigen Erfolgsaussichten noch kaum seriös beurteilen - sicher ist aber: wirklich gewartet hat auf das neue Kuppelformat "Nächste Ausfahrt Liebe", das den 18-Uhr-Sendeplatz endlich stärken soll, offenbar kaum jemand. Zum Auftakt reichte es nur für 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt hatten 460.000 Zuschauer eingeschaltet.

Das sind für sich genommen miserable Werte, die nur deshalb nicht für einen großen Schock sorgen, weil man sie in diesem Timeslot bei Sat.1 inzwischen seit langer Zeit gewohnt ist. Zum Vergleich: "Endlich Feierabend" erzielte im den ersten sieben Monaten dieses Jahres im Schnitt ebenfalls 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Promis Privat" kam zuletzt im Schnitt sogar nur auf gut 4 Prozent. Eine Verbesserung brachte "Nächste Ausfahrt Liebe" zunächst also noch nicht, das Kuppelduell hat Vox zudem zumindest am Montag klar gewonnen. "First Dates" erreichte dort gute 8,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Zufriedener wird man bei Sat.1 schon mit dem ebenfalls neu gestarteten Lügendetektor-Talk "Ungelogen - Das ehrlichste Gespräch deines Lebens" um 17:30 Uhr sein. Dort reichte es zum Auftakt für immerhin 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - das war mehr als "Klinik am Südring - Die Familienhelfer" auf diesem Sendeplatz in den letzten Wochen erzielte und lag auch über dem üblichen Sat.1-Senderschnitt. Angesichts der großen Schwankungsbreite der Quoten im Nachmittagsprogramm gilt es aber auch hier, die nächsten Tage erstmal noch abzuwarten.

Einen Neustart im Vorabendprogramm gab's unterdessen auch bei kabel eins, wo man sich überraschenderweise an einem Studio-Quiz versuchte. Das "Quiz mit Biss" erreichte mit der ersten Folge 4,0 Prozent Marktanteil und insgesamt 560.000 Zuschauer. Zum Vergleich: "Achtung Kontrolle" war im August auf im Schnitt 5,8 Prozent Marktanteil auf diesem Sendeplatz gekommen. Allerdings hatte zuvor auch "Mein Lokal, Dein Lokal" am Montag einen schwachen Tag erwischt und war nicht über 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus gekommen. Trotz des holprigen Starts lag das "Quiz mit Biss" übrigens trotzdem nur knapp hinter "Genial daneben - Das Quiz", das in Sat.1 mit nur 4,3 Prozent Marktanteil sogar noch schlechter lief als "Nächste Ausfahrt Liebe" direkt davor.

Von der Schwierigkeit, neue Daytime-Formate zu etablieren, kann man unterdessen auch bei RTL ein Lied singen. Die neue tägliche Serie "Herz über Kopf" startet mit einem neuen Tiefstwert in die zweite Woche und lag bei katastrophalen 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Nur noch 390.000 Zuschauer schalteten um 17 Uhr ein. Zuvor fiel schon "Mensch Papa! Väter allein zu Haus" mit 5,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe durch. Verglichen damit hielt sich "Ran an den Speck" um 15 Uhr mit 9,1 Prozent Marktanteil noch halbwegs solide, lag aber trotzdem weit unterm Soll, zumal "Die Superhändler" davor mit 15,2 Prozent Marktanteil eine sehr gute Vorlage geliefert hatten.

