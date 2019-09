ZDFneo schrammt nur knapp an der Marktführung vorbei

© ZDF/Marion von der Mehden

Da hat nicht viel bis zur Marktführerschaft gefehlt: Mehr als drei Millionen Zuschauer sahen am Dienstagabend einen alten ZDF-Krimi bei ZDFneo - das Hauptprogramm ließ der kleine Sender damit deutlich hinter sich. Stärker waren nur die Serien im Ersten.



04.09.2019

ZDFneo hat am Dienstagabend die Schallmauer von drei Millionen Zuschauern durchbrochen und damit eine der höchsten Reichweiten in der Sendergeschichte eingefahren. 3,03 Millionen Zuschauer zählte eine Wiederholung der Krimireihe "Nord Nord Mord", die damit starke 10,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum verzeichnete. Damit war ZDFneo zwischenzeitlich sogar von der Marktführerschaft nicht weit entfernt - die ging um 20:15 Uhr an eine alte Folge der ARD-Serie "Um Himmels Willen" mit nur 300.000 Zuschauern mehr.

Das Hauptprogramm konnte ZDFneo sogar um Längen schlagen: "Mit 80 Jahren um die Welt" schlug sich zwar wieder etwas besser als vor einer Woche, kam aber denoch nicht über 2,20 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,8 Prozet hinaus. Und "Frontal 21" erreichte direkt danach sogar nur 1,76 Millionen Zuschauer sowie 5,9 Prozent. Erst mit dem "heute-journal" wurde es wieder besser: Als die Nachrichten begannen, waren 3,17 Millionen Zuschauer dabei, was im Übrigen auch reichte, um "Fakt" im Ersten deutlich zu schlagen.

Den Tagessieg sicherte sich jedoch eine neue Folge von "In aller Freundschaft" - und zwar deutlich: 4,77 Millionen Zuschauer trieben den Marktanteil der ARD-Serie um kurz nach 21 Uhr auf starke 16,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Später am Abend tat sich der Sender dagegen mit dem Spielfilm "The Big Sick" umso schwerer. Im Anschluss an die "Tagesthemen" hielt der Streifen lediglich 610.000 Zuschauer vor dem Fernseher und schaffte auf diese Weise nur einen Marktanteil von 4,8 Prozent.

Und ZDFneo? Schlug sich auch nach "Nord Nord Mord" gut. "Ostfriesensünde" hielt um 21:45 Uhr noch 1,72 Millionen Zuschauer bei der Stange und erzielte 7,7 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum verbuchte der Krimi ebenfalls gute 3,3 Prozent, nachdem der erste Film des Abends schon auf 3,6 Prozent gekommen war. Einen schönen Erfolg gab's zudem für die "Steel Buddies", die bei DMAX auf 650.000 Zuschauer sowie 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kamen, "Roter Stahl - Der Panzer-Clan" legte danach im Vergleich zur Vorwoche auf 2,7 Prozent zu.

