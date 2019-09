ARD-Komödie hängt Merkel-Drama im ZDF um Längen ab

© ZDF/Hans-Joachim Pfeiffer

Nicht mal zwei Millionen Zuschauer sahen am Mittwoch das ZDF-Dokudrama "Stunden der Entscheidung - Angela Merkel und die Flüchtlinge". Damit lag der Sender noch hinter ZDFneo. Die ARD-Komödie "Nimm Du ihn" hatte leichtes Spiel.



05.09.2019 - 09:06 Uhr von Alexander Krei 05.09.2019 - 09:06 Uhr

Die ARD-Komödie "Nimm Du ihn" war am Mittwoch die mit Abstand meistgesehene Sendung. 5,12 Millionen Zuschauer sahen den Spielfilm, der dem Ersten einen starken Marktanteil von 18,4 Prozent bescherte. Gleichzeitig lief's auch bei den 14- bis 49-Jährigen gut - hier belief sich der Marktanteil auf 8,0 Prozent. Die guten Quoten hat der Sender zumindest ein Stück weit der ungewöhnlichen ZDF-Schwäche zu verdanken: Das Dokudrama "Stunden der Entscheidung - Angela Merkel und die Flüchtlinge" erreichte nämlich nicht mal zwei Millionen Zuschauer.

Genommen enttäuschte der Film aus Quotensicht mit nur 1,91 Millionen Zuschauern, die einem Marktanteil von 6,9 Prozent entsprachen. Damit lag das ZDF in der Primetime noch hinter ZDFneo, wo die Wiederholung eines "Wilsberg"-Krimis auf 2,12 Millionen Zuschauer und 7,6 Prozent Marktanteil kam. Um 21:45 Uhr konnte sich der Sender aber zumindest auf das "heute-journal" verlassen, das trotz des schwachen Vorlaufs noch auf 3,30 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 12,9 Prozent kam. Beim jungen Publikum stieg der Markanteil von 4,9 auf 6,5 Prozent.

Zu diesem Zeitpunkt lag das ZDF übrigens schon wieder vor dem Ersten, wo "Plusminus" mehr als die Hälfte der Zuschauer einbüßte und auf 2,50 Millionen Zuschauer fiel. Am späten Abend lief's dann auch für "Maischberger" allenfalls mäßig: Der Talk kam nach den "Tagesthemen" nicht über 1,15 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,2 Prozent hinaus. "Dunja Hayali" kam in Konkurrenz dazu nicht über 1,14 Millionen Zuschauer hinaus. Wegen der kürzeren Sendezeit lag der Marktanteil hier sogar bei nur 7,4 Prozent.

Erst mit "Markus Lanz" zog der Marktanteil noch einmal an - zu später Stunde erreichte die ZDF-Talkshow mit 1,06 Millionen Zuschauern noch einen Marktanteil von 12,4 Prozent. Trotz der durchwachsenen Primetime war dem ZDF letztlich die Gesamt-Marktführerschaft am Mittwoch nicht zu nehmen, vor allem dank der starken Quoten in der Daytime: "Bares für Rares" holte dort 20,8 Prozent Marktanteil, "Die Rosenheim-Cops" sogar 22,8 Prozent.

