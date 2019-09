Kabel Eins kämpft sich auf beachtlichen dritten Platz vor

© Warner Bros.

"Stephen Kings Es", erfolgreiche Serien und gute Quoten am Vorabend haben dazu geführt, dass Kabel Eins in der Zielgruppe Dritter wurde. Doch auch für RTL II lief's gut: Dort machten zwei "Wollyns"-Folgen den Sender in der Primetime zum größten RTL-Verfolger.



05.09.2019 - 09:27 Uhr von Alexander Krei 05.09.2019 - 09:27 Uhr

Mit einem starken Tagesmarktanteil von 7,2 Prozent hat sich Kabel Eins am Mittwoch in der Zielgruppe auf einen beachtlichen dritten Platz gekämpft. Geholfen hat dabei Stephen King, der bis in die Nacht hinein für starke Quoten sorgte. So brachte es schon der erste Teil von "Stephen Kings Es" um 20:15 Uhr auf 1,11 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,2 Prozent in der Zielgruppe, der zweite Teil erzielte am späten Abend sogar 10,9 Prozent. Insgesamt blieben zu diesem Zeitpunkt noch 920.000 Zuschauer dabei.

Nach Mitternacht hielt die "Stephen King Story" den Marktanteil zudem mit starken 10,8 Prozent hoch. Dabei war es keineswegs nur das erfolgreiche Abendprogramm, das für den Höhenflug von kabel eins sorgte - auch tagsüber punktete der Sender: "The Mentalist" erzielte einen Marktanteil von 7,9 Prozent, "Navy CIS: L.A." kam auf 7,7 Prozent und "Navy CIS" schließlich sogar auf 8,7 Prozent. Am Vorabend konnte sich Kabel Eins zudem auf "Abenteuer Leben täglich" und "Mein Lokal, Dein Lokal" verlassen, die für 7,1 und 7,0 Prozent sorgten.

Und auch das neue "Quiz mit Biss" mausert sich offenkundig zum Erfolg: Die dritte Folge war mit einem Marktanteil von 5,6 Prozent in der Zielgruppe die bislang erfolgreichste und lag zudem deutlich vor "Genial daneben - Das Quiz", das in Sat.1 mit gerade mal 3,7 Prozent Marktanteil auf ganzer Linie enttäuschte. Zuvor blieb schon die Kuppelshow "Nächste Ausfahrt Liebe" mit nur 3,6 Prozent blass. Gerade mal 410.000 Zuschauer sahen den Neustart auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr.

Über starke Primetime-Quoten kann derweil aber nicht nur Kabel Eins jubeln, sondern auch RTL II. Dort überzeugten zwei Folgen der "Wollnys" mit Marktanteilen von 8,7 Prozent in der Zielgruppe, womit der Sender sogar als größter Verfolger von RTL hervorging. Insgesamt brachte es die erste Folge auf 1,14 Millionen Zuschauer und die zweite auf 1,19 Millionen. Ebenfalls erfolgreich war Super RTL, wo "Dr. House" den Marktanteil im Laufe des Abends auf bis zu 6,5 Prozent trieb. Und auch "Zurück in die Zukunft" lief bei Nitro mit 490.000 Zuschauern in der Primetime erfolgreich.

Teilen