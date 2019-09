"Late Night Berlin" meldet sich Ende September zurück

© ProSieben/Claudius Pflug

Ende September meldet sich Klaas Heufer-Umlauf mit der neuen Staffel seiner "Late Night Berlin" bei ProSieben zurück. Am Sendeplatz ändert sich nichts: Wie gehabt ist die Sendung am späten Montagabend zu sehen, als Vorlauf dienen zahlreiche Sitcoms.



05.09.2019 - 10:36 Uhr von Alexander Krei 05.09.2019 - 10:36 Uhr

Während sich Jan Böhmermann bereits mit dem "Neo Magazin Royale" aus der Sommerpause zurückgemeldet hat, muss Klaas Heufer-Umlauf noch ein paar Wochen auf seine Late-Night-Rückkehr warten. Ende September steht allerdings auch seine Rückkehr an: Wie jetzt bekannt wurde, zeigt ProSieben ab dem 23. September die neue Staffel von "Late Night Berlin".

Am Sendeplatz ändert sich nichts: Wie gehabt läuft die Sendung am späten Montagabend gegen 23:10 Uhr im Anschluss die beliebten Comedyserien. Diese melden sich übrigens schon eine Woche zuvor auf dem Bildschirm zurück - neben "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" laufen dann auch die "Simpsons" am Montagabend. Unmittelbar vor "Late Night Berlin" setzt ProSieben allerdings auf zwei Wiederholungen von "The Big Bang Theory", die für Rückenwind sorgen sollen.

Aus Quotensicht besteht für "Late Night Berlin" noch Luft nach oben: Zuletzt bewegten sich die Marktanteile der ProSieben-Show mit Klaas Heufer-Umlauf noch häufig im einstelligen, im Schnitt schalteten in der zurückliegenden Staffel rund eine halbe Million Zuschauer ein.

