Maue Fußball-Quote für Maxx, King macht Tele 5 froh

ProSieben Maxx gelingt es bislang nicht so recht, Interesse an den Spielen der U21-Nationalelf zu wecken. Tele 5 holte zum Abschluss der Stephen-King-Tage nochmal sehr gute Quoten. Und "Die neue Zeit" startete bei Arte unspektakulär.



06.09.2019 - 09:20 Uhr von Uwe Mantel 06.09.2019 - 09:20 Uhr

Der Erwerb der Übertragungsrechte an den Fußballspielen der U21-Fußball-Nationalmannschaft hat sich für ProSieben Maxx bislang noch nicht ausgezahlt. Nach dem mauen Einstand im Frühjahr traf auch die zweite Übertragung an diesem Donnerstag - diesmal schon am Vorabend - auf ein eher überschaubares Interesse. So wollten nur 240.000 Zuschauer die erste Halbzeit der Partie gegen Griechenland sehen, die zweite Hälfte verfolgten ab 19:19 Uhr dann 300.000 Zushcuaer. Die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen lagen mit 1,0 bis 1,2 Prozent klar unter dem Senderschnitt von ProSieben Maxx, beim Gesamtpublikum wurden 1,2 bis 1,3 Prozent erzielt - zumindest das war es mehr als die Sender-Normalwerte.

Zum Vergleich: Nitro erreichte mit der Uralt-Sitcom "Ein Käfig voller Helden" zur gleichen Zeit am Vorabend bis zu 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, Sat.1 Gold mit den alten Sat.1-Formaten "Niedrig und Kuhnt" und K11" zwischen 2,2 und 2,8 Prozent, Sixx mit "Grey's Anatomy" bis zu 2,3 Prozent, selbst "Das Strafgericht" bei RTLplus war mit bis zu 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gefragter, ebenso "Raumschiff Enterprise", das bei Tele 5 sehr gute 2,4 Prozent Marktanteil erzielte.

Apropos Tele 5: Dort ging in der Primetime die Stephen-King-Sonderprogrammierung zu Ende, im Rahmen derer der Sender in den letzten Tagen zahlreiche Horrorfilme gezeigt hatte. Auch am Donnerstag lief das nochmal richtig gut. "Stephen Kings Christine" fesselte ab 20:15 Uhr 670.000 Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 2,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach waren bei "Stephen Kings Dolans Cadillac" noch eine halbe Million Zuschauer dabei. Die Marktanteile stiegen zu späterer Stunde auf 3,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Als nach Mitternacht "Venom - Biss der Teufelsschlangen" übernahm, wurden gar 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen.

Unterdessen feierte bei Arte die Bauhaus-Serie "Die neue Zeit", die in der nächsten Woche auch im ZDF zu sehen sein wird, einen recht unspektakulären Einstand. 330.000 Zuschauer sahen die ersten beiden Folgen, die dritte Episode kam noch auf 280.000 Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum hielt sich durchweg bei 1,2 Prozent, minimal mehr als der Arte-Senderschnitt. Bei den 14- bis 49-Jährigen pendelten die Marktanteile zwischen 0,5 und 0,9 Prozent.

