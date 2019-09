Sat.1 schrammt mit "Zoomania" knapp am Tagessieg vorbei

© 2015 Disney. All Rights Reserved.

Der Animationsfilm "Zoomania" hat am Samstag auch als Wiederholung in Sat.1 bestens funktioniert. In der Zielgruppe erreichte der Film nur geringfügig weniger Zuschauer als "Denn sie wissen nicht, was passiert". RTL II punktete dagegen mit "E.T.".



08.09.2019 - 09:14 Uhr von Alexander Krei 08.09.2019 - 09:14 Uhr

Gegen Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger war am Samstag kein Kraut gewachsen - einzig Sat.1 konnte mit deren RTL-Show mithalten. Um ein Haar wäre der Animationsfilm sogar als meistgesehene Sendung des Tages in der Zielgruppe hervorgegangen: Mit 1,11 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern lag der Streifen gerade mal 30.000 Zuschauer hinter "Denn sie wissen nicht, was passiert". Wegen der deutlich kürzeren Laufzeit fiel der Marktanteil mit 15,0 Prozent allerdings ein ganzes Stück niedriger aus.

Für Sat.1 erwies sich "Zoomania" aber natürlich trotzdem als voller Erfolg. Zudem lief der Film kaum schlechter als bei seiner Free-TV-Premiere an Neujahr: Damals lag der Marktanteil bei 16 Prozent. Insgesamt schalteten am Samstagabend im Schnitt 1,97 Millionen Zuschauer ein. Ganz so gut lief es im Anschluss für "Atemlos - Gefährliche Wahrheit" nicht mehr, doch mit 930.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 9,3 Prozent kann man in Unterföhring trotzdem zufrieden sein.

Dass der Tagesmarktanteil am Samstag dennoch bei nur 8,1 Prozent lag, hängt mit der schwachen Daytime zusammen. Dort konnte der Sender spätestens ab dem Mittag keinen Fuß mehr auf den Boden bringen: "Auf Streife" enttäuschte mit zeitweise gerade mal 3,7 Prozent Marktanteil - und selbst der Spitzenwert von 5,9 Prozent lag noch deutlich unter dem Senderschnitt. Am Vorabend geriet zudem wieder einmal das Drittanbieter-Magazin "Grenzenlos - Die Welt entdecken" mit nur 430.000 Zuschauern sowie 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unter die Räder.

In der Primetime konnte derweil abseits von Sat.1 auch RTL II mit Spielfilm-Ware punkten: Der Klassiker "E.T. - Der Außerirdische" erreichte 1,11 Millionen Zuschauer sowie 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und lag somit weit vor ProSieben. Nicht ganz so gut lief's für die XXL-Doku "Wohnwahnsinn - Wo können wir noch leben?", die bei Vox auf 6,0 Prozent kam. Die Serien-Wiederholungen von Kabel Eins schafften zwischenzeitlich sogar nur 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

