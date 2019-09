Joyn setzte im August sein starkes Wachstum fort

© Joyn

Der 7TV-Nachfolger Joyn von ProSiebenSat.1 und Discovery verzeichnete im August schon deutlich über zehn Millionen Visits. TV Now verzeichnet aber noch mehr als doppelt so viele Besuche. Einen neuen Rekord gab's unterdessen auch für RTL.de



09.09.2019 - 17:21 Uhr von Uwe Mantel 09.09.2019 - 17:21 Uhr

Der gemeinsam von ProSiebenSat.1 und Discovery betriebene werbefinanzierte Streamingdienst Joyn entwickelt sich aus Reichweitensicht weiterhin sehr gut. Nachdem im Juli - dem ersten vollen Monat seit dem Start als Nachfolger von 7TV - bereits gut neun Millionen Visits gezählt wurden, stieg diese Zahl im August nochmal deutlich um über 20 Prozent auf nun 10,81 Millionen Visits an. Zum Vergleich: Vorgänger 7TV zählte im August vergangenen Jahres nur 2,15 Millionen Visits, die Reichweite hat sich also mehr als vervierfacht.

Der Abstand zum Kölner Konkurrenten ist allerdings trotzdem noch immer beachtlich. TV Now, das zählte im August 22,12 Millionen Visits, also noch immer mehr als doppelt so viele wie Joyn. Auch hier gab's im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Reichweite um etwas mehr als 17 Prozent. Auf einen Reichweiten-Rekord kann unterdessen das Ende letzten Jahres als General-Interest-Nachrichtenportal gerelaunchte RTL.de verweisen: Dort wurden nun etwas mehr als 73 Millionen Visits gezählt. Zum Vergleich: Im August 2018 waren es noch 28,4 Millionen Visits, damals hatte RTL.de allerdings auch noch eine ganz andere Ausrichtung. RTL.de hatte im Januar - sicherlich auch bedingt durch Dschungel & Co. - einen hervorragenden Start mit 67,2 Millionen Visits hingelegt, im Februar ging's auf knapp unter 50 Millionen runter. Seither gelang es, die Zahl der Besuche von Monat zu Monat kontinuierlich wieder zu steigern.

