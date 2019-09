"Love Island" lässt Federn, Flotte Teens helfen Tele 5

© Tele 5

Der Freitagabend ist für "Love Island" schon immer ein schwieriger Sendeplatz - das zeigte sich auch diesmal mit einem Staffel-Tief. Unterdessen kann man sich bei Tele 5 wieder über gute "SchleFaZ"-Quoten freuen.



14.09.2019 - 10:02 Uhr von Uwe Mantel 14.09.2019 - 10:02 Uhr

Weil aus der sehr jungen Zielgruppe so mancher an einem Freitagabend wohl andere Pläne hat als vor dem Fernseher zu sitzen, war dieser Sendeplatz auch in den vergangenen Jahren häufig problematisch für "Love Island". Auch diesmal konnte man den Freitags-Einbruch nicht verhindern: Mit 570.000 Zuschauern wurde das bisherige Staffel-Tief markiert, im Vergleich zum Vortag kamen 120.000 Zuschauer abhanden. Auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging zurück von zuletzt über 8 auf nun 6,3 Prozent. Auch damit lag "Love Island" noch über dem Senderschnitt, damit sich die aufwendige Produktion für RTL II wirklich lohnt, müsste es aber in den kommenden Tagen wieder bergauf gehen.

Alles in allem kann RTL II mit seinem Freitag aber zufrieden sein. Auch der Primetime-Film "Krieg der Welten" lief mit 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen recht gut. Gegen "Django Unchained" bei ProSieben war damit aber natürlich nicht anzukommen, der Film schlug sich sehr wacker gegen die Show-Konkurrenz durch "Luke! Die Greatnightshow" und "Ninja Warrior Germany" und holte gute 11,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Weiter hinten im Feld kann man sich bei Tele 5 wieder über einen gelungenen "SchleFaZ"-Abend freuen. Nachdem um 20:15 Uhr der Film "Stiefbrüder" noch mit 110.000 Zuschauern und Marktanteilen von 0,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Järhigen enttäuschte, ließ der "SchleFaZ: Evil Toons - Flotte Teens im Geisterhaus" die Zuschauerzahl deutlich auf 210.000 steigen. Mit 1,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war der Streifen zwar ein gutes Stück von "SchleFaZ"-Bestwerten entfernt, lag aber trotzdem weit über dem Senderschnitt.

Auf einen gewohnt gelungenen Freitagabend blicken auch Super RTL und der Disney Channel zurück. Bei Super RTL holte "Asterix und Kleopatra" gute 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, der Disney Channel erreichte mit "TinkerBell" starke 2,7 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe. Es zahlte sich zudem aus, dass man im Anschluss noch "Tinkerbell - Ein Sommer voller Abenteuer" zeigte. Zwar wurde das Quotenniveau nicht ganz gehalten, mit 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stand der Disney Channel aber trotzdem sehr gut da.

