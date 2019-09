"Supertalent" brilliert, aber startet schwach wie nie

© TVNOW/Stefan Gregorowius

Auch wenn die neue "Supertalent"-Staffel am Samstag schwächer startete als in den vergangenen Jahren, gibt es bei RTL kaum Grund zum Jammern. Mit mehr als 20 Prozent dominierte die Show das Feld. Danach legte Chris Tall sogar noch einen drauf.



15.09.2019 - 08:59 Uhr von Alexander Krei 15.09.2019 - 08:59 Uhr

Am Samstagabend ist "Das Supertalent" bei RTL in die neue Staffel gestartet. Mit den Quoten kann man in Köln zufrieden sein, allerdingss musste die Talentshow mit Dieter Bohlen zum Auftakt eine ihrer niedrigsten Reichweiten aller Zeiten hinnehmen. 3,27 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein - in der langen Geschichte der Sendung verzeichnete nur eine Ausgabe eine niedrigere Reichweite. Zum Staffel-Start fielen die Zuschauerzahlen zudem über all die Jahre hinweg stets höher aus.

Mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent beim Gesamtpublikum werden die Verantwortlichen aber trotzdem leben können, insbesondere aber natürlich mit dem Tagessieg in der Zielgruppe. Den fuhr die "Supertalent"-Suche nämlich mühelos ein: 1,40 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entsprachen einem starken Marktanteil von 20,5 Prozent. Festzuhalten bleibt aber auch hier: Einen niedrigeren Marktanteil hat die RTL-Show zum Auftakt in eine neue Staffel bislang noch nie eingefahren.

Etwas besser lief's direkt danach sogar für das neue Bühnenprogramm von Chris Tall, das den Marktanteil auf stolze 21,6 Prozent trieb. Insgesamt blieben noch 1,70 Millionen Zuschauer dran. Der große Erfolg in der Primetime konnte dann auch ein wenig darüber hinwegtäuschen, dass RTL am Nachmittag und Vorabend über Stunden hinweg nur einstellige Werte verzeichnete. Mit einem Tagesmarktanteil von 13,7 Prozent war der Privatsender letztlich dennoch eindeutiger Marktführer am Samstag.

Die direkter Konkurrenz blieb blass: Sowohl "The Jungle Book" in Sat.1 als auch "Hüter der Erinnerung - The Giver" bei ProSieben erzielten um 20:15 Uhr jeweils 8,2 Prozent Marktanteil, mit weiteren Filmen sank die Quote danach noch deutlich ab. Vox kam mit "Die Verurteilten" nicht über 5,0 Prozent hinaus und machte es dadurch auch der neuen Staffel von "Law & Order: Special Victims Unit" schwer, die neuerdings am späten Samstagabend läuft. Die erste Folge kam dort nur auf 5,4 Prozent Marktanteil. Erst gegen Mitternacht sah es mit 7,8 Prozent dann doch noch gut aus.

