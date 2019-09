"Ottilie von Faber-Castell" hängt Show-Konkurrenz ab

© ARD Degeto/Martin Spelda

Der ARD-Film "Ottilie von Faber-Castell - Eine mutige Frau" hat am Samstagabend die meisten Zuschauer vor den Fernseher gelockt und die Show-Konkurrenz abgehängt. "Bares für Rares" startete im ZDF derweil solide gegen die "Sportschau".



15.09.2019 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 15.09.2019 - 09:22 Uhr

Das Erste hat am Samstagabend auch ohne Quiz- oder Spielshow starke Quoten einfahren können. 4,46 Millionen Zuschauer machten den Spielfilm "Ottilie von Faber-Castell - Eine mutige Frau" zur unangefochtenen Nummer eins beim Gesamtpublikum. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 18,3 Prozent und fiel zudem auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,5 Prozent überzeugend aus. Dadurch ging das Drama beim jungen Publikum als größter "Supertalent"-Verfolger hervor.

Das ZDF wiederum konnte dem wenig entgegensetzen und erreichte sogar ein paar Zuschauer weniger als die Bohlen-Show. Mit 3,18 Millionen Zuschauern schrammte "Willkommen bei Carmen Nebel" nur knapp am bisherigen Quoten-Tief aus dem Mai vorbei, der Marktanteil lag dennoch bei ordentlichen 13,1 Prozent. Junge Zuschauer konnte Nebel allerdings kaum für ihre Show begeistern: Mehr als ein Marktanteil von 4,7 Prozent war bei den 14- bis 49-Jährigen nicht drin.

Luft nach oben besteht zudem am Vorabend, wo das ZDF neuerdings "Bares für Rares" gegen die "Sportschau" ins Rennen schickt. Mit 2,36 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 11,4 Prozent lief's zum Start schon mal recht zufriedenstellend - zumindest gemessen daran, was der Sender in den vergangenen Wochen auf diesem Sendeplatz einfuhr. Auch hier fehlten allerdings die Zuschauer unter 50, bei denen die Trödelshow nur einen Marktanteil von 3,7 Prozent verbuchte.

Auf dem Nachmittags-Sendeplatz um 16:00 Uhr erzielte "Bares für Rares" sogar nur 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dafür lief's insgesamt besser: 1,52 Millionene Zuschauer reichten hier für überzeugende 14,8 Prozent Marktanteil. Der "Küchenschlacht"-Wochenrückblick konnte hingegen zuvor erneut nichts reißen und blieb bei 680.000 Zuschauern und 6,9 Prozent Marktanteil hängen.

