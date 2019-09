"The Voice" beschert Sat.1 stärksten Sonntag des Jahres

© ProSieben/Sat.1

"The Voice of Germany" ist auch in Sat.1 mit guten Quoten gestartet, es lief aber ein ganzes Stück schlechter als noch 2018. Weil auch die "Martina Hill Show" zufriedenstellende Quoten holte, feiert Sat.1 nun den besten Sonntag des laufenden Jahres.



16.09.2019 - 09:14 Uhr von Timo Niemeier 16.09.2019 - 09:14 Uhr

Nachdem die Castingshow "The Voice" bereits am Donnerstag bei ProSieben mit mehr als drei Millionen Zuschauern und 22,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe startete, kann sich nun auch Sat.1 über gute Quoten freuen. Dabei musste man aber etwas kleinere Brötchen backen als der Schwestersender: Mit 2,87 Millionen Zuschauern und 10,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum wird man aber dennoch zufrieden sein. Kleiner Wermutstropfen: Im vergangenen Jahr hatte Sat.1 mit der ersten "Blind Auditions"-Ausgabe noch mehr als dreieinhalb Millionen Zuschauer.

Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren sicherte sich Sat.1 mit "The Voice" den Tagessieg: 1,57 Millionen Menschen in diesem Alter schalteten ein und sorgten so für starke 17,0 Prozent Marktanteil. Das starke Abschneiden der Castingshow half dann schließlich auch der "Martina Hill Show", die um 23 Uhr in die neue Staffel startete. Mit 1,16 Millionen Gesamtzuschauern und 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es sehr gut. Das ist der beste Wert der Show seit der Auftaktausgabe im Oktober 2018 - nur die diese Premiere lief noch etwas besser.

Weil auch "Das große Backen" am Vorabend mit 12,0 Prozent Marktanteil brillierte, kann sich Sat.1 nun über den erfolgreichsten Sonntag des laufenden Tages freuen. Etwas enttäuschend ist allerdings die Tatsache, dass man dennoch nur 9,9 Prozent Tagesmarktanteil erzielte und damit die Zweistelligkeit knapp verpasste. Vormittags holte die Wiederholung der "Greatnightshow" von Luke Mockridge etwa nur 5,6 Prozent Marktanteil, die Wiederholung von "The Jungle Book" blieb später bei 8,1 Prozent hängen.

Sehr zufrieden sein kann man auch bei RTL, das sehr gut mit "The Voice" mithalten konnte. "Mechanic: Resurrection" unterhielt 1,50 Millionen junge Zuschauer und erzielte damit 14,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt kam der Film auf 3,20 Millionen Zuschauer, damit lag RTL sogar vor Sat.1. Der Actionfilm "Wild Card" kam im Anschluss ebenfalls noch auf gute 13,9 Prozent und so erzielte RTL am Sonntag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 12,2 Prozent und war damit der erfolgreichste Sender in dieser Altersgruppe.

Überhaupt nichts zu melden hatte dagegen ProSieben, das den Sonntag mit nur 6,4 Prozent Marktanteil beendete. Zurückzuführen ist das auch auf die desolate Primetime, wo die Free-TV-Premiere vom "Lego Batman Movie" völlig durchfiel. Nur 620.000 Menschen schalteten ein, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 5,2 Prozent. Die Wiederholung von "The Dark Night" steigerte sich auf nur unwesentlich bessere 6,7 Prozent. Und auch in der Daytime blieb ProSieben bei überwiegend einstelligen Werten hängen.

