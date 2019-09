"Ruhrpottwache" bringt Sat.1 etwas Besserung, Sky stark

© Sat.1

Der Vorabend bleibt für Sat.1 ein Trümmerfeld, die "Ruhrpottwache" war nun aber jedenfalls ein solides Backup. In der Primetime versagte man aber komplett, sogar Sky geriet mit einem starken Zweitliga-Spiel in Schlagdistanz.



17.09.2019 - 09:53 Uhr von Timo Niemeier 17.09.2019 - 09:53 Uhr

Auf dem Sendeplatz um 18 Uhr hat Sat.1 in den vergangenen Wochen und Monaten nichts reißen können. Zuletzt versagte "Nächste Ausfahrt Liebe" mit im Schnitt rund 3,5 Prozent Marktanteil - viel zu wenig für die Ansprüche des Senders. Jetzt soll es erst einmal wieder die "Ruhrpottwache" richten - und tatsächlich lief es auf Anhieb deutlich besser. Zwar verpasste auch die Scripted Reality den Senderschnitt, mit 6,2 Prozent Marktanteil wird man aber deutlich besser leben können. 860.000 Menschen sahen insgesamt zu.

Auch "Genial daneben - Das Quiz" ist weiterhin weit entfernt von einem großen Erfolg, am Montag reichte es nur zu 5,6 Prozent. In der Primetime kam der Film "Stadtlandliebe" nur auf 1,21 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren damit lediglich 5,5 Prozent drin. Und auch die neue "Akte" versagte danach mit nur 5,8 Prozent. In der Primetime war sogar Sky in Schlagdistanz: Mit dem Zweitliga-Derby zwischen dem HSV und St. Pauli erreichte man 410.000 junge Zuschauer, der Film in Sat.1 kam auf 490.000. Für Sky reichte das zu ganz starken 4,9 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 740.000 Menschen zu. In Wirklichkeit haben wohl noch viel mehr Fans das Spiel gesehen - nicht mit eingerechnet sind wie immer solche Zuschauer, die das Match in Kneipen verfolgt haben. Sky kam dadurch jedenfalls auf einen starken Tagesmarktanteil in Höhe von 1,7 Prozent.

Probleme am Nachmittag hatte unterdessen RTL: Die Crimenovela "Herz über Kopf" lässt derzeit keinen Aufwärtstrend erkennen und startete mit 5,6 Prozent Marktanteil in die neue Woche, nur 430.000 Menschen sahen zu. "Mensch Papa!" holte zuvor noch 8,4 Prozent. Bei Kabel Eins tat sich "Quiz mit Biss" am Vorabend sehr schwer und erzielte nur 3,1 Prozent, auch hier zeigt der Trend eher nach unten.

Sehr stark präsentierte sich am Montag ZDFneo: Zwei "Inspector Barnaby"-Fälle kamen auf 2,19 und 1,77 Millionen Zuschauer, mit 7,4 und 8,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lag die Serie weit über den Normalwerten des Senders. Und auch beim jungen Publikum lief es mit 3,6 und 3,7 Prozent richtig gut. Mit einem Gesamt-Tagesmarktanteil in Höhe von 4,8 Prozent lag ZDFneo dann auch vor Sendern wie ProSieben und Vox. Bei den 14- bis 49-Jährigen war man mit 2,5 Prozent der erfolgreichste Nischensender.

Teilen