"Love Island" profitiert von "Armes Deutschland"

Eine neue Ausgabe der Sozialdoku "Armes Deutschland" hat RTL II trotz starker Konkurrenz gute Quoten beschert, das verhalf schließlich auch "Love Island" zu guten Werten. Überhaupt nicht in die Spur fand dagegen Kabel Eins.



18.09.2019 - 09:56 Uhr von Timo Niemeier 18.09.2019 - 09:56 Uhr

1,24 Millionen Menschen ab drei Jahren haben sich am Dienstag die neueste Ausgabe von "Armes Deutschland" bei RTL II angesehen, 750.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Damit erzielte man beim jungen Publikum 8,4 Prozent Marktanteil. Für die Sozialdoku war in der Vergangenheit auch schon einmal mehr drin, angesichts der starken Konkurrenz ("Höhle der Löwen", Champions League) wird man mit diesen Werten bei RTL II aber sehr zufrieden sein.

Hinzu kommt, dass "Armes Deutschland" auch ein guter Vorlauf für "Love Island" war. Die Realityshow erreichte im Anschluss noch 7,6 Prozent Marktanteil und lag damit ebenfalls weit über den Normalwerten des Senders, insgesamt sahen 750.000 Menschen zu. Bei den ganz jungen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 29 Jahren waren für "Love Island" sogar noch deutlich bessere 15,2 Prozent drin. In der klassischen Zielgruppe beendete RTL II den Tag mit guten 6,0 Prozent Tagesmarktanteil.

Kabel Eins dagegen kam am Dienstag überhaupt nicht auf die Beine und versagte mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,5 Prozent. Dabei machte vor allem die Primetime Probleme: Der Film "Maverick" erzielte nur 2,5 Prozent in der Zielgruppe, 590.000 Menschen schalteten ein. Die Wiederholung von "The Transporter" erreichte im Anschluss zwar 6,6 Prozent bei den jüngeren Zuschauern, konnte damit aber auch nichts mehr retten. Hinzu kommt, dass das "Quiz mit Biss" am Vorabend weiter sehr schlecht läuft, am Dienstag standen nur 3,5 Prozent Marktanteil zu Buche. Nicht einmal eine halbe Million Menschen schalteten ein. Auch "Mein Lokal, Dein Lokal" war zuvor mit 4,5 Prozent Marktanteil kein Erfolg.

