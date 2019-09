"Bundespolizei Live" mit erfolgreichem Start bei Kabel Eins

© kabel eins

Die Live-Übertragung eines Großeinsatzes der Bundespolizei hat am Mittwoch bei Kabel Eins für gute Quoten gesorgt, auch bei Kabel Eins Doku fand das Format einige Zuschauer. Am Vorabend tut sich das "Quiz mit Biss" dagegen weiter schwer.



19.09.2019 - 09:05 Uhr von Alexander Krei 19.09.2019 - 09:05 Uhr

Trotz eines sehr kurzen Vorlaufs hat Kabel Eins am Mittwochabend mit der Premiere von "Bundespolizei Live" einen schönen Quoten-Erfolg verzeichnen können. Obwohl die Ausstrahlung erst wenige Tage zuvor angekündigt wurden, schalteten 900.000 Zuschauer ein, um die erste Folge zu sehen. In der Zielgruppe lag der Marktanteil der "Großkontrolle an der Grenze" bei 6,1 Prozent und damit klar über den Normalwerten des Senders.

Hinzu kommt, dass der Spartensender Kabel Eins Doku das Format ebenfalls zeigte und parallel dazu auf weitere 0,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Im Anschluss funktionierte dann auch das Zusammenspiel mit "Achtung Kontrolle Spezial", das noch 550.000 Zuschauer bei Kabel Eins hielt und den Marktanteil auf 6,5 Prozent in der Zielgruppe steigerte. Die Wiederholung von "Bundespolizei Live" fuhr nach Mitternacht sogar 7,5 Prozent ein.

Einziges Sorgenkind des Senders ist aktuell das "Quiz mit Biss", das nicht so recht Fahrt aufnehmen will. Am Mittwoch verbuchte die Show im Vorabendprogramm nur 3,2 Prozent Marktanteil. Zuvor erwischte allerdings bereits "Mein Lokal, Dein Lokal" mit 4,6 Prozent einen seiner schwächeren Tage. "Abenteuer Leben täglich" hatte es im Vorfeld dagegen noch auf gute 6,0 Prozent Marktanteil gebracht.

Mit ungleich größeren Probleme kämpfte jedoch RTL II, wo "Family Stories" und "Trödeltrupp" nachmittags nur etwas mehr als zwei Prozent Marktanteil schafften und auch "Krass Schule" nicht über 3,3 Prozent hinauskam. Erst "Köln 50667" steigerte die Quote nennenswert auf starke 9,1 Prozent. Am Abend punkteten zudem zwei "Wollnys"-Folgen mit Werten von 7,5 und 7,6 Prozent, "Love Island" erzielte danach 6,7 Prozent Marktanteil.

