RTL, Sat.1 und ProSieben völlig ohne Chance gegen "XY"

Die großen Privatsender hatten es am Mittwoch schwer, gegen "Aktenzeichen XY" Fuß anzukommen. Der ZDF-Klassiker lag bei Jung und Alt gleichermaßen in Führung. RTL, Sat.1 und ProSieben verfehlten die Zweistelligkeit hingegen deutlich.



19.09.2019 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 19.09.2019 - 09:22 Uhr

Mit 4,59 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 15,9 Prozent war "Aktenzeichen XY... ungelöst" eindeutiger Marktführer in der Primetime vor dem ARD-Drama "Hanne", das 3,64 Millionen Zuschauer zählte. Und auch beim jungen Publikum führte der ZDF-Klassiker zur besten Sendezeit die Charts an: 1,04 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entschieden sich für die TV-Fahndung mit Rudi Cerne und sorgten damit für sehr gute 11,8 Prozent Marktanteil.

Die großen Privatsender präsentierten sich dagegen in erstaunlich schwacher Form und blieb durchweg einstellig. So verzeichnete RTL mit "Die 25 unglaublichsten Storys, die Sie garantiert weitererzählen werden" nur 1,85 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,1 Prozent in der Zielgruppe, ehe "Stern TV" bei 9,7 Prozent hängen blieb. Sat.1 tat sich derweil mit "Plötzlich arm, plötzlich reich" schwer und kam nicht über 6,7 Prozent hinaus. Lediglich 1,03 Millionen Zuschauer schalteten ein.

Sat.1 fiel damit noch hinter Sky zurück, wo die Champions League am Mittwochabend im Schnitt 1,27 Millionen Zuschauer erreichte und den Marktanteil auf 7,7 Prozent in der Zielgruppe trieb. Trotz der Bayern lief's aber nicht ganz so gut wie am Abend zuvor, als Borussia Dortmund gegen Barcelona antrat.

Alles andere als erfolgreich verlief unterdessen die Rückkehr von "9-1-1 Notruf L.A." bei ProSieben. Wo "Grey's Anatomy" zuletzt noch Marktanteile um zehn Prozent verzeichnete, brachte es die neue Serie mit zwei Folgen nur auf 7,7 Prozent Marktanteil. 1,11 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, kaum mehr waren es direkt im Anschluss. "Atlanta Medical" fiel danach sogar zeitweise auf 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurück. Insgesamt erreichte die Arztserie zunächst nur 660.000 Zuschauer, eine weitere Folge sahen schließlich 580.000 Menschen - das bedeutete ein neues Reichweiten-Tief für "Atlanta Medical".

Noch härter traf es Vox, wo zwei Folgen von "Chicago Med" am späten Abend mit Werten von 4,5 und 4,1 Prozent untergingen. Und auch "The Good Doctor" tat sich schwerer als zuletzt: 1,15 Millionen Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei, die beiden neuen Folge verzeichneten mit Marktanteilen von 6,1 und 6,5 Prozent neue Tiefstwerte.

