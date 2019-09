Allzeit-Tief für "Cobra 11", "The Voice" weiter obenauf

© P7S1/Richard Hübner

"The Voice of Germany" verlor im Vergleich zur Vorwoche zwar Zuschauer, lief bei ProSieben aber trotzdem prächtig. RTL musste mit "Alarm für Cobra 11" unterdessen die bislang niedrigste Reichweite hinnehmen. Auch "Lena Lorenz" im ZDF verlor an Boden



20.09.2019 - 09:11 Uhr von Uwe Mantel 20.09.2019 - 09:11 Uhr

Die schlechte Nachricht für ProSieben: "The Voice" verlor im Vergleich zum Staffelauftakt in der vergangenen Woche mehr als 200.000 Zuschauer. Die gute: Das passierte auf für ProSieben-Verhältnisse so hohem Niveau, dass man weiterhin vollauf zufrieden sein kann. 2,99 Millionen Zuschauer sahen zu, das waren sogar wieder 120.000 mehr als zuletzt am Sonntag in Sat.1. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei weiterhin sehr guten 20,8 Prozent - und damit erneut über dem Marktanteilsniveau aus dem vergangenen Jahr. Die Auftaktfolge hatte allerdings sogar noch 22,0 Prozent Marktanteil erzielen können. Im Anschluss an "The Voice" hielt "red" den Marktanteil bis Mitternacht noch bei guten 14,6 Prozent.

Deutlich gedämpfter dürfte die Stimmung mit Blick auf die Quoten vom Donnerstag da schon bei RTL sein. Denn auch "Alarm für Cobra 11" verlor im Vergleich zum Staffel-Auftakt Zuschauer - hier ist die Situation aber deutlich angespannter. Bei den 14- bis 49-Jährigen liegt die Serie mit 12,1 Prozent zwar auch jetzt noch leicht über dem Senderschnitt, die Gesamt-Zuschauerzahl fiel aber so gering aus wie noch nie. Gerade mal noch 1,87 Millionen Zuschauer schalteten ein. Längst vergangen sind die Zeiten, als die "Autobahnpolizei" noch vor über fünf Millionen Zuschauern ermittelte wie zuletzt im Jahr 2011. Ab 21:15 Uhr zeigte RTL dann wieder nur noch Serien-Wiederholungen. Und während sich eine alte "Cobra 11"-Folge noch knapp über der 10-Prozent-Marke hielt, reichte es ab 22:15 Uhr für den "Knastarzt" nur noch für 8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Noch schlechter sieht's allerdings für die Serien von Sat.1 aus. "Criminal Minds" startete mit 6,5 und 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schon völlig ungenügend in den Abend, "Bull" blieb ab 22:15 Uhr dann sogar bei nur 5,1 Prozent in der Zielgruppe hängen. Erst ab 23:11 Uhr ging's mit einer weiteren Folge dann zumindest wieder auf 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. Zunehmende Probleme bekommt auch eine ZDF-Serie: "Lena Lorenz" kam in dieser Woche nur noch auf 3,87 Millionen Zuschauer, gut eine viertel Million weniger als sieben Tage zuvor. Zur Erinnerung: Vor dem Wechsel der Hauptdarstellerin bewegten sich die Zuschauerzahlen noch jenseits der 5-Millionen-Marke. 13,6 Prozent Marktanteil sind trotzdem noch ein ordentlicher Wert, bei den 14- bis 49-Jährigen liegt "Lena Lorenz" mit nur noch 4,7 Prozent Marktanteil inzwischen aber deutlich im roten Bereich.

Der Tagessieg beim Gesamtpublikum ging unterdessen mal wieder an Das Erste, wo eine neue Folge des "Bozen-Krimis" 4,67 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegte - was allerdings auch weniger waren als in der vergangenen Woche bei einer Wiederholung von "Nord bei Nordwest". Mit 16,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man aber beim Ersten auch diesmal vollauf zufrieden sein. Nur dass bei den 14- bis 49-Jährigen nicht mehr als 5,5 Prozent Marktanteil zu holen waren, könnte die Freude ein wenig trüben.

