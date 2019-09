"Löwen"-Rekord verhilft auch "True Story" zu gutem Start

© TVNow/Bernd-Michael Maurer

"Die Höhle der Löwen" bleibt am Dienstagabend in der Zielgruppe das Maß der Dinge und steigerte sich sogar auf einen neuen Staffel-Bestwert. Davon profitierte im Anschluss auch das neue Format "True Story", das einen guten Einstand hinlegte.



Der Dienstagabend bleibt in der Zielgruppe weiterhin fest in Vox-Hand. Die Gründershow "Die Höhle der Löwen" konnte in der vierten Woche weiter zulegen und erreichte mit nun 2,92 Millionen Zuschauern die bislang höchste Reichweite dieser Staffel, im Vergleich zur Vorwoche wurden über 200.000 Zuschauer hinzugewonnen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum zog damit auf 10,6 Prozent an, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit nun 19,1 Prozent Marktanteil ebenfalls ein Staffel-Bestwert erreicht. Zum Allzeit-Rekord fehlt allerdings noch ein Stückchen, der lag 2017 sogar bei 20,9 Prozent.

Der starke Vorlauf verhalf im Anschluss auch dem neuen Format "True Story", das bei Vox so lange auf seine Ausstrahlung warten musste, zu einem gelungenen Einstand. Das Quotenniveau halten konnte die Sendung mit Roland Trettl und Michael Mittermeier zwar nicht, mit 12,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es aber trotzdem für Werte weit über dem Senderschnitt. 1,02 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 6,7 Prozent Marktanteil entsprach.

Roland Trettl bescherte Vox mit "First Dates - Ein Tisch für Zwei" auch am Vorabend schon gute Quoten. Erfreuliche 8,1 Prozent erzielte das Datingformat diesmal bei den 14- bis 49-Jährigen, 770.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Sat.1, das es kurzzeitig ja auch mal mit Dating am Vorabend versucht hatte, wegen mieser Quoten inzwischen aber lieber die "Ruhrpottwache" zeigt, kam mit dem Scripted-Reality-Format nur auf sehr magere 3,7 Prozent Marktanteil. Auch die Gesamt-Reichweite lag mit 730.000 Zuschauern etwas niedriger als bei Vox.

