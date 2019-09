RTL II hält RTL im Sozialdoku-Duell hinter sich

© TVNow / Stefan Gregorowius

"Zahltag" konnte sich vom Tiefschlag der Vorwoche leicht erholen, bleibt für RTL aber in Staffel 2 ein Flop und reiht sich erneut hinter "Armes Deutschland" von RTL II ein. Leicht aufwärts ging's auch für die ProSieben-Show "Renn zur Million"



25.09.2019 - 09:53 Uhr von Uwe Mantel 25.09.2019 - 09:53 Uhr

Zur zweiten Staffel hat RTL nicht nur Sendezeit und Folgenanzahl von "Zahltag! Ein Koffer voller Chancen" erhöht, sondern auch noch den Sendeplatz vom Sommer in den umkämpfteren Herbst verschoben - und dann auch noch das Duell mit den etablierten Sozialdokus von RTL II gesucht. Das alles zusammengenommen war offenbar keine gute Idee und sorgt nun für einstellige Marktanteile in der Zielgruppe. Immerhin ging es in Woche 3 nicht noch weiter bergab.

Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog wieder um 0,9 Prozentpunkte an, lag mit 8,3 Prozent aber trotzdem meilenweit unter dem Soll. 1,3 Millionen Zuschauer wurden insgesamt gezählt, das waren gut 100.000 mehr als in der Woche zuvor, auch das ist für RTL aber nicht mal in der Nähe von akzeptablen Zahlen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 4,8 Prozent. Im Anschluss daran konnte auch "Vera unterwegs - Zwischen Mut und Armut" erneut nicht überzeugen, auch da ging's im Vergleich zur Vorwoche aber leicht aufnun 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. 0,92 Millionen Zsuchauer sahen insgesamt zu.

"Zahltag" verlor damit erneut das Sozialdoku-Duell mit RTL II, wo "Armes Deutschland" 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte - was für RTL II sehr gute Werte waren. 1,26 Millionen Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. Um 22:15 Uhr übernahm dann wieder "Love Island", was mit 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen das Quotenniveau der letzten Woche bestätigte - also klar über Senderschnitt, aber ebenso klar unter den Vorjahreswerten.

Vom Tiefschlag der Vorwoche erholen konnte sich unterdessen auch ProSieben. "Renn zur Million... wenn du kannst" war da auf nur noch 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurückgefallen und steigerte sich nun zumindest wieder auf 7,3 Prozent - was aber trotzdem deutlich zu wenig war. 1,01 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, über 200.000 mehr als in der Vorwoche. Am späteren Abend lief es für die "Simpsons" richtig schlecht. Mit 5,9 Prozent ging's um 22:54 Uhr an - und dann fiel der Marktanteil zunächst noch weiter auf zwischenzeitlich unter 5 Prozent ab.

Sat.1 hatte zwar wahrhaft auch keinen glänzenden Dienstagabend hingelegt, schlug sich aber immerhin noch etwas besser. "MacGyver" erreichte ab 20:15 Uhr zunächst 7,7 und dann 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Hawaii Five-0" danach allerdings nur 6,5 Prozent. kabel eins hingegen startete mit 6,6 Prozent Marktanteil für den Film "Timeline" schon gut und steigerte sich mit "Transformers" am späten Abend gar auf hervorragende 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Teilen