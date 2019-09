"Love Island" knackt erstmals die 10-Prozent-Marke

© RTL II

Nachdem "Love Island" im bisherigen Staffel-Verlauf hinter den Vorjahresquoten zurückgeblieben war, legte die Kuppelshow am Mittwoch deutlich zu. Zuvor lief es für die "Wollnys" gewohnt gut, auch "Wild im Wald" machte zu späterer Stunde keinen Kummer mehr



26.09.2019 - 09:01 Uhr von Uwe Mantel 26.09.2019 - 09:01 Uhr

Seit eineinhalb Wochen dreht sich bei RTL II wieder alles um "heiße Flirts und wahre Liebe" - sprich: "Love Island" ist wieder da. Nachdem die Kuppelsoap im vergangenen Jahr nach der soliden ersten Staffel deutlich zulegen konnte und im Schnitt über 9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, blieb die verlängerte dritte Staffel aber zunächst ein gutes Stück hinter diesen Vorjahreswerten zurück. Der durchschnittliche Marktanteil in der klassischen Zielgruppe beträgt bislang 7,4 Prozent - was freilich trotzdem noch deutlich mehr als der Senderschnitt war.

Womöglich geht aber jetzt auch in dieser Staffel aus Quotensicht noch mehr. Am Mittwoch jedenfalls legte "love Island" deutlich zu und steigerte sich auf neue Staffel-Bestwerte: 840.000 Zuschauer hatten eingeschaltet, das waren gut 190.000 mehr als am Tag zuvor und die bislang höchste Reichweite einer 22:15 Uhr-Ausgabe. Nur die Eröffnungsshow, die um 20:15 uhr zu sehen war, zählte noch geringfügig mehr Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum zog auf 4,5 Prozent an, bei den 14- bis 49-Jährigen ging's erstmals in diesem Jahr in den zweistelligen Bereich auf nun 10,1 Prozent nach oben. Betrachtet man nur die 14- bis 29-Jährigen, dann lag der Marktanteil sogar bei 20,5 Prozent - und nimmt man aus dieser Altersgruppe nur die Frauen, dann stehen schon 27,4 Prozent zu Buche.

Marktanteils-Trend: Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe



Auch sonst kann RTL II mit dem Mittwochabend vollauf zufrieden sein. In der Primetime war nämlich wieder auf "Die Wollnys" Verlass: 1,07 Millionen Zuschauer sahen sich die beiden neuesten Folgen ab 20:15 Uhr an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag zunächst bei 8,5 und dann bei 8,3 Prozent und damit weit über dem Senderschnitt. Um 23:20 Uhr zeigte RTL II dann noch die zweite Folge von "Wild im Wald". Nachdem das Format zum Start am Montag vergangener Woche beim Publikum durchfiel, fristet es sein Dasein nun also am sehr späten Abend. Dort machte es nun immerhin weniger Kummer und erreichte 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - mehr als der Senderschnitt, aber natürlich trotzdem ein ordentlicher Abschlag im Vergleich zum vorausgehenden "Love Island". 300.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

