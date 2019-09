Sat.1-Experiment erholt, Tiefstwert für "Good Doctor"

© Sat.1

Zum Abschluss der dreiteiligen Staffel gab "Plötzlich arm, plötzlich reich" bei Sat.1 ein Lebenszeichen von sich. Leicht aufwärts ging's auch für "9-1-1" bei ProSieben, das sich klar vor "The Good Doctor" von Vox hielt.



26.09.2019

Die erste Staffel von "Plötzlich arm, plöztlich reich" war für Sat.1 im vergangenen Jahr noch ein Erfolg mit im Schnitt rund 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Anfang dieses Jahres konnte die zweite Staffel daran allerdings nicht anknüpfen und blieb bei enttäuschenden 6,4 Prozent hängen. Trotzdem gab's nun nochmal drei neue Folgen - und auch die taten sich in den vergangenen beiden Wochen mit weniger als 7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schwer. Bevor sich in der kommenden Woche "The Taste" zurückmeldet, gab das "Tauschexperiment" nun aber doch nochmal ein Lebenszeichen von sich.

So steigerte sich "Plötzlich arm, plötzlich reich" mit der vorerst letzten Folge auf für Sat.1-Verhältnisse ordentliche 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,21 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, das waren 180.000 mehr als noch in der Woche zuvor. Danach ging's dann allerdings schnell bergab: Die Sat.1-Reportage "Abgehängt - Wenn Arbeit nicht mehr lohnt" musste sich mit 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 630.000 Zuschauern insgesamt begnügen, "Vorhang auf, Mund zu - Akrobatik erobert die Bühnen der Welt" blieb im Anschluss gar bei miserablen 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen.

Leicht aufwärts ging's unterdessen in der Primetime nicht nur für Sat.1, sondern auch für ProSieben. "9-1-1 Notruf L.A." konnte sich nach dem Fehlstart in der vergangenen Woche um 20:15 Uhr auf nun 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen steigern. 1,22 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Die zweite Folge lief dann mit 8,1 Prozent Marktanteil allerdings schon wieder etwas schlechter, "Atlanta Medical" musste sich am späteren Abend mit 6,6 und 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben.

Im Serienduell mit Vox behielt ProSieben damit aber die Nase vorn. "The Good Doctor" fiel um 20:15 Uhr mit nur noch 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf ein neues Allzeit-Tief. Immerhin lief die zweite Folge des Abends mit 6,8 Prozent Marktanteil etwas besser. Zunächst 1,17 und dann 1,27 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. So richtig fingen die Vox-Probleme aber nach 22 Uhr an, als zwei Folgen von "Chicago Med" mit 3,7 und 4,1 Prozent Marktanteil durchfielen. Zu diesem Zeitpunkt lag Vox auch wieder hinter Super RTL, wo "Dr. House" zur gleichen Zeit 4,6 und 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

Der Primetime-Sieg ging am Mittwoch unterdessen an RTL - allerdings denkbar glanzlos. "Die 25: Tragisch oder wunderbar? Wenn ein kleiner Zufall das ganze Leben bestimmt" blieb mit 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar unter dem Senderschnitt. Auch beim Gesamtpublikum konnte die Rankingshow mit 2,14 Millionen Zuschauern nichts reißen. Hier machten die Öffentlich-Rechtlichen das Rennen wieder unter sich aus. Vorne lag um 20:15 Uhr diesmal Das Erste, wo der Film "Nachts baden" 3,69 Millionen Zuschauer erreichte, während die ZDF-Show "Da kommst du nie drauf" 3,61 Millionen Zuschauer zählte.

