"Lena Lorenz" berappelt sich, "Bozen-Krimi" siegt

Versöhnlicher Abschied für die neue "Lena Lorenz": Zum Staffelfinale legte die ZDF-Reihe nochmal deutlich zu. Den Tagessieg konnte trotzdem Das Erste mit dem "Bozen-Krimi" für sich reklamieren.



27.09.2019 - 09:34 Uhr von Uwe Mantel 27.09.2019 - 09:34 Uhr

Nach dem Ausstieg von Patricia Aulitzky setzte das ZDF in diesem Herbst seine Hebammen-Reihe "Lena Lorenz" mit Judith Hoersch als neuer Hauptdarstellerin fort. Die Bilanz der ersten Staffel nach diesem Wechsel fällt nun recht durchwachsen aus: Im Schnitt kamen die vier Folgen auf 4,13 Millionen Zuschauer - über eine Million weniger als die vorhergehende Staffel im Jahr zuvor verfolgt hatten. Mit im Schnitt 14,6 Prozent Marktanteil lag "Lena Lorenz" gleichwohl noch immer auf einem guten Quotenniveau.

Zum Abschied legte die Reihe zudem nochmal deutlich zu: Nachdem in der Woche zuvor die Zuschauerzahl erstmals unter die 4-Millionen-Marke gerutscht war, schalteten diesmal wieder 4,43 Millionen Zuschauer ein - ein Staffel-Bestwert. Der Marktanteil beim Gesamptublikum zog auf 15,3 Prozent an. Bei den jüngeren Zuschauern tat sich "Lena Lorenz" allerdings erneut schwer, der Marktanteil lag bei mäßigen 5,9 Prozent.

Den Tagessieg beim Gesamtpublikum musste das ZDF zudem auch in dieser Woche wieder dem Ersten überlassen. Dort lockte ein neuer Film aus der "Bozen-Krimi"-Reihe 5,09 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm, was einem Marktanteil von 17,5 Prozent entsprach. Auch hier war es überwiegend ein älteres Publikum, das angesprochen wurde, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es aber immerhin noch für solide 6,7 Prozent Marktanteil. Und während "Extra 3" in den Wochen, in denen es im Ersten läuft, am späten Abend gerne mal die Jüngeren zum Ersten zieht, funktionierte das mit "Nuhr im Ersten" gar nicht. Zwar lief es beim Gesamtpublikum mit 1,71 Millionen Zuschauern und 10,4 Prozent Marktanteil solide, bei den 14- bis 49-Jährigen waren aber nicht mehr als 4,8 Prozent Marktanteil drin. "Mittermeier!" sahen sich im Anschluss noch 960.000 Zuschauer an. Das reichte für 9,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

